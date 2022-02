Banco do Brasil convoca novos 120 escriturários aprovados em concurso

A convocação dos candidatos classificados ocorre por meio do site do Banco do Brasil (foto: BB/Divulgação)

O Banco do Brasil iniciou 2022 convocando 2.560 aprovados no concurso para escriturário. Desses, 120 tomaram posse nessa segunda-feira (31/1) em agências de quase todos os estados do país e no Distrito Federal. A informação foi divulgada pelo próprio banco em nota.





Em cerimônia de nomeação realizada na sede do Distrito Federal, o presidente do BB, Fausto Ribeiro, destacou que o foco da empresa pública é o relacionamento próximo com os clientes e ser cada vez mais digital. “Isso reforça valores importantes como atuar com senso de dono e colaboração, com foco em resultados que geram valor aos nossos clientes e sociedade, de modo eficiente e com espírito público.”

Segundo a empresa, a previsão é que os demais candidatos aptos para posse ingressem no banco nos dias 7 e 14 de fevereiro. Fazem parte do primeiro grupo 2.240 aprovados (sendo 2 mil agentes comerciais e 240 agentes de TI) e outros 320 do cadastro de reserva (300 agentes comerciais e 20 agentes de TI).





Maior concurso do Brasil

De acordo com a Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame, o concurso BB 2021 foi o concurso com mais concorrentes da história do Brasil. Foram 1.645.975 inscrições para 4.480 vagas de escriturário, de ensino médio.





O certame lançado em 2021 pelo BB foi diferente do que a empresa geralmente abre. Desta vez, foram abertas oportunidades em dois cargos de diferentes especialidades para todo o território nacional. Das 4.480 vagas, foram 4.000 para agente comercial – escriturário (sendo 2.000 imediatas e 2.000 para cadastro de reserva) e 480 para agente de tecnologia – escriturário de TI (sendo 240 imediatas e 240 para cadastro de reserva).





O concurso foi composto de aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, prova de redação, de caráter eliminatório, aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos e procedimentos admissionais e perícia médica. Veja mais detalhes!





*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader