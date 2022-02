Câmara de Campo Grande reabre concurso para efetivos

A Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, reabriu o período de inscrições de um concurso público com 20 vagas imediatas para carreiras dos níveis médio e superior. Segundo o novo cronograma, as inscrições serão aceitas até 13 de março, pelo site do Instituto Selecon





Os interessados deverão realizar o pagamento da taxa, de R$ 90 para nível médio e R$ 110 para superior, até 14 de março.





Das vagas, 15 são destinadas ao cargo de técnico administrativo, que exige ensino médio completo. Os ganhos iniciais são de R$ 2.342,39 para jornada semanal de 40 horas.





As outras cinco oportunidades são para profissionais de nível superior, nas carreiras de assistente social, analista administrativo e tradutor de libras. Os profissionais contratados receberão ganhos de R$ 2.342,39 por mês.





Provas em abril

Uma outra mudança definida pelo novo cronograma é referente à data das provas. Os exames objetivos e discursivos serão aplicados em 24 de abril. Os locais e horários de realização serão disponibilizados para consulta no dia 19 do mesmo mês.





As provas contarão com 40 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, noções de informática, noções de administração pública, raciocínio lógico e conhecimentos específicos do cargo.





Candidatos para a função de tradutor de libras, se aprovados na prova, serão submetidos a um exame prático previsto para 23 de junho.





*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader