Adasa suspende contrato da banca e concurso segue paralisado

(foto: Adasa/Divulgação) Suspenso desde 2020 em função da pandemia causada pelo coronavírus, o concurso da Adasa pode demorar ainda mais para ser retomado. A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal suspendeu o contrato com a banca organizadora da seleção.

A suspensão é pelo tempo de três meses. No entanto, como o período de vigência da contratação da banca, o Instituto Iades , junto à Adasa se encerraria em 31 de janeiro de 2022, é provável que o contrato tenha sido suspenso para que o vínculo seja estendido.





Em 2021, o GDF estudava a retomada dos concursos paralisados e até realizou uma reunião com as bancas. Mas ainda não há uma previsão para quando a seleção será retomada e as etapas voltarão a ter andamento.





Sobre o concurso

O edital do concurso para a Adasa foi publicado em 2020 , com a oferta de 75 vagas para os níveis médio e superior, sendo 25 oportunidades imediatas e 50 para a formação de um cadastro de reserva.

Os cargos são de regulador e de técnico de regulação de serviços públicos. O cargo de técnico de regulação de serviços públicos contempla sete vagas, com exigência de nível médio. O ganho inicial é de R$ 4.300 para jornada de 40 horas.

Já no nível superior, as oportunidades são para o cargo de regulador de serviços públicos, nas seguintes especialidades:

Gestão e regulação: cinco vagas imediatas;

Engenharia civil: quatro vagas imediatas;

Engenharia ambiental e sanitária: quatro vagas imediatas;

Geologia: duas vagas imediatas;

Economia: duas vagas imediatas; e

Contabilidade: uma vaga imediata.

Nesse caso, os classificados terão uma remuneração inicial de R$ 10 mil. Os profissionais serão contratados pelo regime estatutário, que garante a estabilidade do servidor.

Após a conclusão de todas as etapas, o concurso terá o resultado final homologado, passando a ficar válido por dois anos. Esse prazo poderá ser prorrogado por mais dois anos.