PCAM prorroga inscrições de concurso com 362 vagas

O Governo do Amazonas lançou, nesta sexta-feira (17/12), os novos editais do concurso público da Polícia Civil do Estado (PCAM). O concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PCAM), com 362 vagas, teve período de inscrições prorrogado! Agora, os interessados podem se inscrever pelo site da FGV até 10 de fevereiro.





A taxa de participação varia de R$ 180 a R$ 280, a depender do cargo.





O período de isenção também foi reaberto e inscritos que se encaixem nos requisitos podem solicitar a gratuidade até 1° de fevereiro. As oportunidades são distribuídas entre as carreiras de delegado de polícia, investigador, escrivão, perito criminal, médico legista e odontolegista.





Para participar, será necessário possuir ensino superior completo nas áreas desejadas. Aos profissionais contratados,são oferecidos ganhos de R$ 11.281,26 (investigador e escrivão), R$ 16.237,85 (perito) e R$ 20.449,05 (delegado).





As etapas avaliativas serão iniciadas em abril. Para o cargo de delegado, as provas serão aplicadas em 27 de março, com aplicação da objetiva no período matutino e aplicação da dissertativa e da prática no período vespertino.





As provas serão objetivas e dissertativas para todos os cargos, e, apenas para delegado, também haverá exame prático. Os exames serão realizados em Manaus, Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé. Demais fases ocorrerão exclusivamente em Manaus.

