Senac oferta 480 vagas gratuitas em cursos na área de TI e empreendedorismo

Senac Unidade da Rua Tupinambás (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes do Minas%u202FProgramando Empreenda Jovem nas unidades Senac da Região Metropolitana de Belo Horizonte.%u202FSão 480 vagas gratuitas de qualificação profissional na área de informática e empreendedorismo ofertadas pelo Senac em BH,%u202FVenda Nova,%u202FBetim%u202Fe%u202FContagem, com abrangência também nas cidades de Confins e Santa Luzia. Os programas são desenvolvidos em parceria com o governo de Minas.





As ofertas contemplam tanto as habilidades técnicas relacionadas à área de tecnologia, como o desenvolvimento de competências e aptidões socioemocionais orientadas para o desenvolvimento do indivíduo, além de mentoria e seminários.%u202F





Confira a oferta completa:

Belo Horizonte

Administrador de Redes - 30 vagas - Exclusiva para o público feminino

Programador Web - 30 vagas

Administrador de Banco de Dados - 30 vagas

Programação de Dispositivos Móveis - 30 vagas - Exclusiva para o público feminino

Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos - 30 vagas - Exclusiva para o público feminino.

Contagem





Operador de Computador - 30 vagas - Exclusiva para o público feminino

Programador Web - 30 vagas - Exclusiva para o público feminino.

Betim

Programação de Dispositivos Móveis - 30 vagas - Exclusiva para o público feminino

Venda Nova





Assistente Administrativo - 40 vagas

Assistente de Logística - 40 vagas

Estoquista - 40 vagas

Vendedor – 40 vagas

Santa Luzia





Vendedor - 40 vagas





Confins

Vendedor - 40 vagas





Sobre o Senac em Minas





Com um olhar atento às tendências mundiais e no contexto da Revolução 4.0, o Senac tem como propósito oferecer educação profissional de qualidade, com base nas demandas empresariais e sociais, e nas tendências do mundo do trabalho, da inovação e dos princípios de sustentabilidade.



De acordo com a instituição, o portfólio de cursos é desenvolvido com base na necessidade do mercado, considerando pesquisas, estudos e contatos diretos com os empresários. São 41 unidades educacionais distribuídas no estado e 12 carretas móveis que reproduzem os ambientes das salas de aula.





O Senac oferece opções de cursos livres, técnicos, graduação e MBA, que permitem uma formação complementar transversal, o chamado itinerário formativo. O aluno pode traçar sua trajetória partindo dos cursos de formação inicial chegando ao ensino superior ou vice-versa.



Além disso, a variedade de segmentos de atuação (gestão, saúde, gastronomia, comércio, idiomas, tecnologia da informação, moda, segurança, beleza, meio ambiente, turismo, design, produção de alimentos, entre outros) corroboram com uma formação diferenciada.



Serviço