Quer uma grana extra? Entenda o processo seletivo do IBGE para o censo 2022

(foto: IBGE/Divulgação) O censo demográfico de 2022 está chegando e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já se prepara para selecionar o verdadeiro batalhão que aplicará as pesquisas em mais de 70 milhões de domicílios ao longo de todo o Brasil. A FGV Conhecimento será a banca que aplicará o processo seletivo simplificado para contratar mais de 200 mil pessoas.





As vagas estão divididas em três cargos: recenseadores (183.021), de nível fundamental; agente censitário supervisor (18.420) e agente censitário municipal (5.450), de nível médio. As inscrições podem ser feitas pelo site ( neste link ) até o dia 29 de dezembro.





Os interessados em se candidatar a uma vaga de recenseador devem escolher, no ato da inscrição, a área de trabalho e a cidade em que realizarão a prova. A ideia é que os recenseadores possam realizar as pesquisas nas imediações de suas residências. A taxa para participar da seleção é de R$ 57,50 e pode ser paga até 25 de janeiro.





Vale lembrar que a remuneração dos recenseadores será calculada de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas.





Agentes censitários





Já os dois cargos de agente censitário terão inscrição única, já que ambas funções integram o mesmo processo seletivo. O valor da taxa é de R$ 60,50. O salário para agente censitário municipal é de R%uFF04 2.100 e o de agente censitário supervisor é de R$ 1.700. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo oito diárias para ambos os cargos.





As provas





O exame ocorrerá no dia 27 de março de 2022 para todos os cargos. O conteúdo previsto está no edital. O resultado final está previsto para 6 de maio. Os candidatos aprovados na primeira etapa receberão um treinamento presencial e a distância, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de cinco dias e carga horária de oito horas diárias. Os candidatos que tiverem, no mínimo, 80% de frequência no treinamento receberão ajuda de custo para transporte e alimentação. As contratações ocorrem logo em seguida.





Mais Informações sobre o Processo Seletivo Simplificado para o IBGE podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834628 ou pelo e-mail ibgepss21@fgv.br