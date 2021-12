MPU convoca 2,9 mil servidores aprovados no concurso de 2018

O Ministério Público da União (MPU) publicou, nesta quarta-feira (22/12), um novo edital de convocação de candidatos aprovados no 10º concurso de servidores efetivos, realizado em 2018. O concurso ofereceu vagas imediatas e formação de cadastro reserva para provimento nos cargos de analista e técnico. A lista de nomeados pode ser conferida aqui. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias.





Ao todo, foram convocados 2.9676 candidatos, sendo 863 da ampla concorrência, 1.396 candidatos negros e 708 candidatos com deficiência.





De acordo com a publicação, a opção de local de lotação deve ser formalizada por meio de preenchimento de formulário específico, conforme correspondência eletrônica encaminhada para o correio eletrônico de cada candidato. O servidor não poderá ser nomeado para localidade a qual não tenha optado.





Novas nomeações ocorrerão por meio da publicação de novos editais de convocação, seguindo a ordem de classificação nacional, caso não exista manifestação dos atuais convocados.





O concurso

Em 2018, foram abertas 47 vagas imediatas e formação de cadastro reserva nas carreiras de técnico e analista. A remuneração inicial dos cargos é de R$ 6.862,72 e R$ 11.259,81, respectivamente. Ambos os cargos exigem jornada de 40 horas semanais. No total, são 36 vagas para analistas e 11 para técnicos. Somente para o Distrito Federal são oferecidas cinco vagas para analistas e quatro para técnicos, além de cadastro de reserva.





As vagas estão distribuídas nos estados do Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.





Ao todo, foram contabilizadas 264.924 pessoas inscritas no concurso. Desse total, 229.169 são candidatos de ampla concorrência (37 vagas), 35.755 são candidatos negros (sete vagas) e 4.761 são pessoas com deficiência (três vagas).









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes