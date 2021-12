TRT 8: Tribunal anuncia novo concurso em 2022

(foto: Lucas Pacífico/CB/D.A Press) Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e Amapá, usou as redes sociais nesta segunda-feira (20/12) para anunciar que vai realizar um novo concurso em 2022.

Ainda não há informações sobre o número de vagas, assim como as carreiras que serão contempladas.





Segundo a nota publicada nas redes sociais do Tribunal, antes do início do recesso forense, 50 novos servidores públicos tomaram posse. Eles foram aprovados no último concurso que foi realizado em 2015 e perderia a validade no próximo dia 31.





Último Concurso





Em dezembro de 2015 foi publicado o edital do último certame realizado pelo TRT 8, que ofereceu vagas para as carreiras de técnicos e analistas judiciários. As vagas foram para candidatos dos níveis médio, técnico e superior.





Esse concurso foi organizado pelo Cebraspe e contou com diversas etapas. A prova objetiva contemplou 60 questões de Conhecimentos Específicos.





A remuneração inicial oferecida na época os técnicos eram de R$6.224,79. Para a função de analista, na especialidade oficial de justiça avaliador, receberam R$11.284,62. Os valores já incluem o vencimento básico, a Gratificação por Atividade Judiciária (GAJ) ,a Vantagem Pecuniária Individual (VPI) e o auxílio-alimentação, de R$799.