Abin publica resultados do concurso público com 300 vagas

Nesta terça (14/12), a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) tornou públicos o resultado final na investigação social e funcional, o resultado final da terceira turma no curso de formação em Inteligência (CFI) e o resultado final no concurso público para o cargo de Oficial de Inteligência.





O candidato deve acessar o portal da banca organizadora, Cebraspe, para saber o código identificador. Confira os resultados





O concurso ofereceu 300 vagas imediatas distribuídas em três cargos de níveis médio e superior: oficial, oficial técnico e agente de inteligência. Os salários são de R$ 16.620,46 (oficial), R$ 15.312,74 (oficial Técnico) e R$ 6.302,23 (agente). Todas as chances são para lotação em Brasília, apenas o cargo de oficial de inteligência área 1 (para qualquer graduação) admite trabalhar em qualquer Unidade da Federação.

Quem tem nível médio de formação concorreu a 20 vagas para agente de inteligência. As outras 60 oportunidades foram para Oficial Técnico de Inteligência, que admitiu inscrição de graduados em administração, economia, contabilidade, direito, psicologia, pedagogia, engenharia civil, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, matemática, estatística, tecnologia da informação, arquivologia ou biblioteconomia. As demais 220 vagas são para o cargo de oficial de inteligência, para candidatos com curso de graduação em qualquer área de formação.

