Unesco abre 18 seleções para contratação em projetos de várias áreas

As seleções contarão com análise de documentação, avaliação de currículos e experiência profissional e, por fim, realização de entrevista. A entrevista poderá ser feita por videoconferência, telefone ou outros meios que a comissão de seleção entenda adequado.

Os contratos de trabalho terão duração de 9 a 11 meses, com diferentes jornadas de trabalho. Saiba mais sobre cada processo seletivo abaixo:





Consultor de saúde





Área: consultor na área de saúde para desenvolver estudos e pesquisas para o Programa Estadual de IST, Aids e Hepatites Virais

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em saúde com pós-graduação em saúde coletiva ou pública e experiência de no mínimo dois anos na área de vigilância em saúde

Inscrições: até 31 de março





Consultor de animação

Área: consultor na área de animação gráfica de personagem a ser inserido no website e comunicação visual como complemento à estratégia de participação social na revisão do Plano Diretor Estratégico

Vagas: uma

Inscrições: até 29 de março





Coordenador de voluntário





Vagas: uma

Pré-requisito: cursando nível superior preferencialmente em pedagogia ou na área de

educação e experiência de no mínimo dois anos em trabalhos em projetos de impacto social com atuação educacional, juventude e tecnologia

Inscrições: até 29 de março





Coordenador para articulação de parcerias e sustentabilidade

Vagas: uma

Inscrições: até 31 de março





Área: gestão de processos de negócio

Vagas: duas

Pré-requisito: ensino superior completo em qualquer área no âmbito da Administração Pública Federal, em atividades ligadas a Gerenciamento de Processos de Negócio

Inscrições: até 7 de abril





Assessor administrativo e financeiro

Pré-requisito: formação superior completa em administração, contabilidade, economia ou áreas afins e experiência de no mínimo dois anos no setor

Inscrições: até 28 de março





Administrador





Área: administrador com experiência em gestão de projetos e internacionalização de cursos de graduação e pós-graduação em saúde

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em ciências sociais aplicadas e/ou ciências humanas em cursos autorizados pelo MEC, e/ou com pós-graduação na área de ciências sociais aplicadas e experiência de no mínimo dois anos na área





Área jurídico





Vagas: uma

Inscrições: até 31 de março





Produtor

Área: produção de conteúdo e ambientes virtuai

Vagas: quatro

Pré-requisito: ensino superior completo em qualquer curso e, no mínimo, dois anos de experiência em soluções para plataformas, websites e/ou sistemas internos e de acesso público

Inscrições: até 29 de março





Vagas: uma

Pré-requisito: formação superior e mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento

Inscrições: até 29 de março





Vagas: uma

Pré-requisito: formação superior e mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento

Inscrições: até 29 de março





Estatístico





Área: estatístico ou economista com com conhecimento de planejamento estratégico, construção de indicadores e avaliação de políticas públicas

Vagas: uma

Pré-requisito: conclusão de curso de nível superior em estatística, economia, ou área relacionada e pós-graduação em estatística, economia ou área relacionada





Consultor individual

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em engenharia ou ciências naturais com mestrado ou doutorado na área ambiental

Inscrições: até 25 de março





Consultor individual

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em engenharia ou ciências naturais com mestrado ou doutorado na área ambiental

Inscrições: até 25 de março





Docência na área da saúde





Vagas: uma

Pré-requisito: conclusão de curso de nível superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, na área da saúde, com especialização em área da saúde, preferencialmente Residência Médica ou Multiprofissional

Inscrições: até 28 de março





Turismo e economia criativa

Vagas: uma

Pré-requisito: nível superior completo e pós-graduação lato ou stricto sensu em turismo ou gastronomia e experiência de no mínimo dois anos nas áreas

Inscrições: até 28 de março





Consultor técnico

Área: consultoria técnica em projetos de documentação e divulgação de acervos indígenas

Vagas: uma

Pré-requisito: curso superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou outras áreas das Ciências Sociais Aplicadas relacionadas com o Projeto, sendo desejável formação acadêmica em nível de pós-graduação lato ou stricto sensu nas áreas de gestão e/ou especialização complementar em áreas relacionadas preferencialmente a planejamento governamental, políticas públicas, elaboração e acompanhamento de projetos

Inscrições: até 26 de março





Consultor especializado





Área: consultores especializados, na modalidade produto, com graduação em ciências sociais aplicadas

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em Ciências Sociais Aplicadas (Direito, Administração, Economia) ou em Ciências Humanas (Sociologia, Ciência Política) e experiência mínima de 3 anos de pesquisa, produção acadêmica ou atuação profissional correlata à temática de participação social em conselhos de direitos

Inscrições: até 25 de março













