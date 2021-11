Gonçalves tem 35 vagas de concurso público com salário de até R$ 9,2 mil

Para participar é preciso ter 18 anos ou mais e seguir os critérios do edital. O prefeito Márcio Donizetti de Oliveira espera amplo número de inscritos.



“Às vezes tem uma cobrança em cima da prefeitura, mas não que a gente não queira fazer, porque a gente não tem a mão de obra, que é uma coisa de suma importância pro município. Então vamos torcer para que participe bastante gente e a preencha essas vagas que estão abertas aqui no município.”



As taxas de inscrição variam de R$ 43 a R$ 123, de acordo com o cargo pretendido. O resultado para quem pediu isenção de taxa sai nesta terça-feira (30/11), por meio da prefeitura ou organização do concurso. O prefeito lembra que o último concurso do Poder Executivo foi em 2013.

Vagas e salários do concurso de Gonçalves

Os maiores índices de vagas são: oito para ensino superior completo (em saúde e educação) e oito para fundamental incompleto. A diferença é a faixa salarial. Enquanto para o fundamental incompleto ela varia entre R$ 1.309,37 e R$ 2.400,64, no ensino superior pode chegar a R$ 9.224,61.



São mais três vagas para pessoas com ensino técnico completo, seis para ensino médio completo.



Para quem tem ensino fundamental completo há quatro vagas. Mesmo quem não tem instrução escolar e é apenas alfabetizado, pode fazer a inscrição para uma das seis vagas disponíveis com salário de R$ 1.100. Nesse concurso não há distribuição de vagas para pessoas com deficiência (PCD).

Provas e início do trabalho

As provas para cada cargo serão realizadas em Gonçalves, em 16 de janeiro, e o local será divulgado apenas no dia 10 do mesmo mês, aponta o edital.



Diplomas e certificados que comprovem conclusão de pós-graduação, mestrado, doutorado para áreas específicas contam pontos na avaliação de títulos. Os selecionados devem ingressar no serviço municipal em março de 2022.



“Hoje, na prefeitura, a gente tem 197 servidores”, destaca o prefeito. O intuito dele é ampliar os cargos concursados e, com isso, esses novos servidores passarem a contribuir para o instituto de previdência municipal (Prevgon).

Oliveira ressalta que atualmente há “várias vagas em aberto que estão preenchidas, mas, por processo seletivo e não por concurso público”.



Ele argumenta que “a gente decidiu por fazer o concurso pra somar nessa contribuição pro fundo próprio e pra ficar uma coisa em definido, não ficar entra um, sai e entra outro. Então tá concursado, tá com segurança”. (Nayara Andery/ Especial para o EM)