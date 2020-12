Centro-Oeste: mais de 2.500 vagas estão abertas em concursos públicos

(foto: Divulgação/Gov Pará ) Você está por dentro de todas as seleções abertas no Centro-Oeste? Para ajudar, listamos os editais de 13 concursos públicos disponíveis em Brasília, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Concorra!





TCDF

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) está com dois concursos públicos abertos. Um dos editais conta com dez vagas de provimento imediato, além de formação de cadastro de reserva, para auditores de controle externo. A remuneração é de R$ 16.673,35. As inscrições serão retomadas dia 23 de dezembro, podendo ser feitas até 15 de janeiro. A taxa de participação custa R$ 140.

Saiba mais!



Para se candidatar é necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação. O concurso será composto de provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos e provas discursivas. Ambas de caráter eliminatório e classificatório.

O outro certame aberto pelo Tribunal visa contratar um procurador do Ministério Público, com salário de R$ 33.689,10. Haverá também formação de cadastro reserva. Para participar é necessário possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Direito, e, no mínimo, três anos de atividade jurídica.





As inscrições do concurso serão reabertas em 15 de janeiro. Os interessados devem se inscrever pelo site da banca organizadora Cebraspe, mediante pagamento de taxa de R$ 280. Os candidatos serão submetidos a provas objetivas, discursivas e orais, além de análise de títulos. Saiba mais!





UnB

Saiba mais!



Desde o início de dezembro, a Universidade de Brasília (UnB) vem anunciando diversos processos seletivos e concursos para contratação de professores. Ao todo, são 17 seleções abertas pela UnB com remuneração podendo chegar a até R$ 9.616,18 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Há oportunidade para as áreas de teoria e história do teatro, economia, farmacologia molecular, música, sistemas e computação, comunicação social, audiovisual, gestão de políticas públicas, sociologia, antropologia, libras, terapia ocupacional, serviço social, entre outras. Todas as inscrições estão sendo feitas de forma remota, pelo sistema SIGRH.

Codevasf

O concurso público da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), no Distrito Federal, visa preencher 91 vagas de nível superior. As chances são para os cargos de analista em desenvolvimento, nas áreas de administração, cartografia, contabilidade, economia, engenharia agronômica, engenharia ambiental,engenharia civil, engenharia de agrimensura, engenharia de pesca, engenharia elétrica, engenharia mecânica, geologia, psicologia, tecnologia da informação e direito. As inscrições serão realizadas até 22 de dezembro, no site do Cebraspe. A taxa é de R$ 108. Os profissionais admitidos receberão salário inicial no valor de R$ 8.168,91. Saiba mais!





IF Goiano

Um novo processo seletivo foi aberto pelo Instituto Federal Goiano (IF Goiano). A seleção visa contratar um professor de filosofia e um professor de letras para o campus de Hidrolândia. Para se inscrever, os profissionais devem possuir licenciatura ou bacharelado na área designada. Os contratados deverão receber salário de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, para jornada de trabalho de 40 horas por semana. As inscrições são gratuitas e serão aceitas até às 23h59 do dia 24 de janeiro, pelo site do IF. Os inscritos passarão por prova de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, com caráter classificatório. Saiba mais!





Prefeitura de Três Ranchos

Saiba mais!



Em Goiás, a Prefeitura de Três Ranchos abriu uma nova seleção que visa contratar, temporariamente, oito profissionais da saúde para atendimento no Centro de Apoio Psicossocial (CAPS). As vagas são para os cargos de técnico administrativo, enfermeiro, oficineiro, técnico educacional, técnico em enfermagem, psicólogo e cirurgião dentista. As inscrições serão aceitas até 4 de janeiro, de forma presencial na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento/Departamento de Licitações. Os candidatos serão avaliados por análise de currículos e experiência profissional. Os contratados terão direito a salário no valor de R$ 1.012 a R$ 3.000, para 20 a 40 horas semanais de serviço.

Creci/MS

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região, no Mato Grosso do Sul, (Creci-MS) oferta 105 vagas para cargos de níveis médio e superior no novo concurso público. As chances de nível médio são para assistentes administrativos. Já para nível superior, há vagas para advogados, agente fiscal e analista de TI. As remunerações variam entre R$ 1.301,61 e R$ 2.518,99.

Saiba mais!



As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Quadrix até 12 de janeiro. O concurso contará com aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

CRF/MS

Outro conselho com concurso aberto no Mato Grosso do Sul, é o Conselho Regional de Farmácia (CRF-MS). São oito vagas para analista de informática,assistente administrativo, auxiliar de serviços jurídicos, contador, farmacêutico e farmacêutico fiscal. Também há formação de cadastro reserva. As inscrições devem ser feitas até 21 de dezembro pelo site do organizador Idib.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e prova de redação. Aos admitidos, será oferecida remuneração entre R$ 1.224,70 e R$ 3.240,56. Saiba mais!





Prefeitura de Campo Grande

O novo concurso da Prefeitura de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem 273 vagas, com salário de R$ 1.690,02, para cargos do quadro permanente da Guarda Civil Metropolitana da 3ª Classe. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, habilitação categorias A e B e idade entre 18 e 40 anos. As inscrições estarão abertas entre 23 de dezembro e 28 de fevereiro de 2021, por meio do site da banca Selecon. A avaliação será feita através de prova objetiva de conhecimentos, prova de aptidão física, avaliação psicológica, exame toxicológico, investigação social e curso de formação técnico-profissional. Saiba mais!





Prefeitura de Cuiabá

O concurso público da Prefeitura de Cuiabá, no Mato Grosso, suspenso devido à pandemia, foi retomado recentemente e conta com 1.924 vagas e formação de cadastro reserva para profissionais de diversos cargos de ensino médio e superior. As inscrições serão aceitas até 23h59 de 20 de dezembro, pelo site da banca Selecon. Os contratados irão atuar na Secretaria Municipal de Educação sob jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais e remuneração entre R$ 1.198,96 a R$ 3.567,59. Saiba mais!





Prefeitura de Sapezal

A Prefeitura de Sapezal, no Mato Grosso, também está com inscrições abertas! Serão contratados 40 profissionais de todos os níveis de escolaridade para atuação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. As oportunidades são para professores de versas matérias, motorista de ônibus escolar e psicólogo, com salário de R$ 1.467,66 a R$ 4.772,86. Os interessados deverão se inscrever até às 23h59 de 20 de dezembro pelo site da Selecon e a avaliação será feita mediante análise de títulos. Saiba mais!





Prefeitura de Pontes e Lacerda

Também no Mato Grosso, a Prefeitura de Pontes e Lacerda oferece, por meio de processo seletivo, 43 vagas e formação de cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade. Há oportunidade para técnicos em enfermagem, psicólogos, professores de diversas áreas, médicos, motoristas e outros. A jornada de trabalho é de 20 a 40 horas semanais para remuneração de R$ 948,24 a R$ 7.735,16 ao mês. As inscrições devem ser feitas até 22 de dezembro pelo site da KLC Concursos. Há taxa no valor de R$ 50 a R$ 95. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e de títulos. Saiba mais!



Prefeitura de Lucas do Rio Verde

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) lançou seleção que visa preencher cargos de todos os níveis através de formação de cadastro reserva. As chances são para a Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde. As inscrições ficarão abertas entre 22 e 31 de dezembro, unicamente pelo site da Itec Concursos. Os participantes serão avaliados por meio de prova objetiva. Aos aprovados a remuneração será de R$ 1.742,61 a R$ 5.797,60, com carga horária de 30 a 40 horas semanais. Saiba mais!





Prefeitura de União do Sul