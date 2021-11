Salário de R$ 7,4 mil: TJSP lança novo concurso com 197 vagas

(foto: TJSP/Divulgação) O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) abriu mais 197 vagas distribuídas em dois concursos públicos para o nível superior. Um edital oferta 132 vagas para a carreira de assistente social judiciário e, o outro , 65 para psicólogos.





As vagas são para a capital de São Paulo e para os municípios de Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.





Os contratados exercerão jornada de trabalho semanal de 30 horas para salário fixado em R$ 7.470,74, além de auxílios para alimentação, saúde e transporte. Em cada edital, 20% das vagas são reservadas a candidatos negros e outros 5% a pessoas com deficiência.





As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp , de 12 de novembro a 16 de dezembro. A taxa de participação é de R$ 93 em ambos os concursos.





Serão aplicadas prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. Assistentes sociais farão as provas em 22 de fevereiro, e psicólogos no dia 20 do mesmo mês.





A avaliação objetiva é composta por 70 questões de múltiplas escolhas sobre língua portuguesa, conhecimentos específicos e conhecimentos gerais.





O prazo do concurso é de um ano, prorrogável pelo mesmo período.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes