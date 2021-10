Instituto Coca-Cola Brasil capacita jovens de Minas Gerais

A iniciativa tem como objetivo conectar jovens de 16 a 25 anos, em situação de vulnerabilidade social, ao mercado de trabalho a partir de uma rede de cerca de 400 parceiros empregadores.



Para participar, além da faixa etária, os requisitos são: ter concluído o ensino médio ou estar cursando e t er um número de WhatsApp, já que o curso é 100% on-line e será realizado pelo aplicativo.





O conteúdo do Coletivo Online é focado em temas do mundo do trabalho, elaboração de um plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e como se preparar para entrevistas e processos seletivos. Quem assistir às videoaulas e fizer as atividades práticas receberá um certificado de conclusão e, ao final do curso, os participantes são convidados a se cadastrarem nas comunidades de vagas do programa, podendo se candidatar aos processos seletivos de uma rede de parceiros empregadores.

Atuação que gera impacto





A iniciativa faz parte da Plataforma Coletivo Jovem, que tem como foco a empregabilidade de jovens de 16 a 25 anos, em situação de vulnerabilidade social. Desde o início de sua implementação, em 2009, a plataforma, nos formatos presencial e on-line, já impactou cerca de 280 mil jovens em comunidades brasileiras espalhadas por todos os 26 estados do país e o DF, chegando a 1.200 municípios.



Do total de beneficiados, aproximadamente 77 mil tiveram acesso ao mercado de trabalho. Apenas em 2021, 25 mil jovens se formaram nas aulas do programa on-line, sendo 69% negros e 69% mulheres. De acordo com a pesquisa da Plan Avaliação, 95% dos jovens certificados na versão on-line avaliam o curso como muito bom e 85% consideram que a iniciativa contribui para seu desenvolvimento.