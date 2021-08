Programa de qualificação profissional para jovens abre inscrições em MG

Em Minas Gerais, o Coletivo Jovem está presente em BH, Betim, Itabirito, Brumadinho, Moeda, Nova Lima, Três Corações entre outras cidades (foto: Coca-Cola/Divulgação)



Estão abertas as inscrições para o novo ciclo do Coletivo Online, programa de empregabilidade 100% digital, realizado pelo



Em Minas Gerais, o programa está presente em Belo Horizonte (Cabana, Coqueiros, Morro das Pedras, Nazaré, Sumaré e Suzana), Betim, Itabirito, Brumadinho, Moeda, Nova Lima, Três Corações, Ipatinga, Divinópolis, João Monlevade e Juiz de Fora.









O conteúdo do Coletivo Online é focado em temas do mundo do trabalho, elaboração de um plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e como se preparar para entrevistas e processos seletivos.



Quem assistir às videoaulas e fizer as atividades práticas receberá um certificado de conclusão e, ao final do curso, os participantes são convidados a se cadastrarem nas comunidades de vagas do programa, podendo se candidatar aos processos seletivos de uma rede de parceiros empregadores.



Atuação que gera impacto





A iniciativa faz parte da Plataforma Coletivo Jovem, que tem como foco a empregabilidade de jovens de 16 a 25 anos, em situação de vulnerabilidade social. Desde o início de sua implementação, em 2009, a plataforma, nos formatos presencial e on-line, já impactou cerca de 280 mil jovens em comunidades brasileiras espalhadas por todos os 26 estados do país mais DF, chegando a 1.200 municípios.



Do total de beneficiados, aproximadamente 77 mil tiveram acesso ao mercado de trabalho. Apenas em 2021, 25 mil jovens se formaram nas aulas do programa on-line, sendo 69% negros e 69% mulheres. De acordo com a pesquisa da Plan Avaliação, 95% dos jovens certificados na versão on-line avaliam o curso como muito bom e 85% consideram que a iniciativa contribui para seu desenvolvimento.



Sobre o Instituto Coca-Cola Brasil





transformação social em larga escala por meio da articulação de parceiros e da capilaridade do Sistema Coca-Cola Brasil.



Reconhecido por sua tecnologia social e capacidade de escala, a empresa informa que assumiu o compromisso público de, até 2030, elevar o patamar de milhares para milhões de jovens impactados por suas iniciativas, incluindo intencionalmente as perspectivas de equidade de gênero e raça.



Para cumprir seu compromisso, redesenhou sua estratégia para focar exclusivamente na inclusão produtiva de jovens e expandiu novas formas de atuação para além de seus programas proprietários. Até hoje, o ICCB já beneficiou 426 mil pessoas. Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que, há mais de 20 anos, tem como missão apor meio da articulação de parceiros e da capilaridade do Sistema Coca-Cola Brasil.Reconhecido por sua tecnologia social e capacidade de escala, a empresa informa que assumiu o compromisso público de, até 2030, elevar o patamar de milhares para milhões de jovens impactados por suas iniciativas, incluindo intencionalmente as perspectivas de equidade de gênero e raça.Para cumprir seu compromisso, redesenhou sua estratégia para focar exclusivamente na inclusão produtiva de jovens e expandiu novas formas de atuação para além de seus programas proprietários. Até hoje, o ICCB já beneficiou 426 mil pessoas.