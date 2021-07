Coca-Cola FEMSA Brasil promove cursos gratuitos em Minas Gerais

Divididos em três níveis de conhecimento, os cursos são totalmente on-line e podem ser feitos separadamente (foto: Coca-Cola FEMSA Brasil/Divulgação)



As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) exercem papel fundamental para ajudar os mais vulneráveis na luta contra a fome, o desemprego e as desigualdades sociais, ainda mais acentuados na pandemia.



Para esses grupos que têm contribuído para fornecer esperança a milhares de brasileiros, a Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, vai oferecer cursos gratuitos nos estados em que atua.



Divididos em três níveis de conhecimento, os cursos são totalmente on-line e podem ser feitos separadamente. O módulo introdutório, com inscrições já abertas (até o dia 5 de julho), ensina a compreender a estrutura básica de um projeto, seus conceitos e definição de problemas.



O segundo módulo, com matrículas de 6 a 19 de julho, apresentará os elementos para a construção do marco lógico, definição de metas e indicadores.



No terceiro módulo, com inscrições entre 20 de julho e 2 de agosto, as aulas serão dedicadas à teoria da mudança, considerada "uma jornada incrível para entender, praticar e melhorar a elaboração de projetos"





"Os cursos são uma espécie de caixa de ferramentas que empoderam as organizações da sociedade civil para se tornarem mais competitivas na captação de recursos em diversos editais, como o nosso ‘Ideias para um Mundo Melhor’, que oferece apoio financeiro a projetos alinhados aos pilares de sustentabilidade da Coca-Cola FEMSA Brasil. Muitas das OSCs vencedoras dos nossos editais participaram dos cursos”, afirma Camila Amaral, diretora jurídica e de assuntos corporativos da companhia.





A iniciativa, em parceria com a Parceiros Voluntários, organização da sociedade civil especialista em voluntariado e tecnologias sociais, com excelência em escutar, decodificar e cocriar e implementar soluções, impactou 258 ONGs e formou 380 pessoas em 2020.



Neste ano, serão contempladas, além de Minas Gerais, as ONGs das regiões de Marília, Jundiaí, Bauru e Mogi das Cruzes (SP), Porto Alegre, Antônio Carlos (SC), Maringá (PR) e Campo Grande (MS).