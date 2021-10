Cidade mineira abre concurso para 175 vagas com salário de até R$ 4 mil

Oportunidade de emprego à vista para os mineiros. A prefeitura de Ubá, na Zona da Mata, abriu as inscrições para o concurso público que vai preencher 175 vagas no quadro Permanente de Pessoal da Administração Pública Municipal. As inscrições podem ser realizadas através do Gestão de Concursos

As vagas são para nível fundamental, médio, médio/técnico e superior. Os salários vão de R$ 1.416,71, para nível fundamental, a R$ 4.029,27, para o superior. As inscrições estão abertas até o dia 16 de novembro.

Se o interessado não tiver acesso à internet, a prefeitura disponibilizará computador e impressora para que a inscrição seja realizada, assim como requerimentos, solicitações e/ou recursos. O candidato deve se direcionar à Câmara Municipal, localizada na Rua Santa Cruz, 301, Centro, nos dias úteis, no horário das 8h às 11h, e das 13h às 17h.

Provas

A prova objetiva ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2021, com duração total de quatro horas para todos os cargos. O local e horário da realização das provas será disponibilizado através do Comprovante Definitivo de Inscrição, que ficará disponível após o cadastro no Gestão de Concursos

Além disso, para as pessoas que se candidatarem ao cargo de Guarda Civil, haverá um teste de aptidão física. Será considerado “apto” o candidato que realizar todos os exercícios e atender os critérios estabelecidos no regulamento. As datas e horários para essa etapa serão divulgadas posteriormente.