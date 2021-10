Até R$ 32 mil: TRF-3 publica edital com 106 vagas para juízes

(foto: TRF-3/Divulgação) O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, publicou o edital de abertura do novo concurso público para juízes federais substitutos. Ao todo, são ofertadas 106 vagas imediatas para a carreira, com ganhos iniciais de R$ 32.004,65.





Além do salário base, o profissional terá direito a benefícios como auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio pré-escolar, auxílio mudança, auxílio funeral, abono de permanência, gratificação por atividade cumulativa, gratificação natalina e gratificação de natalidade.





Para concorrer, é necessário ensino superior completo em direito e experiência de no mínimo três anos com atividades jurídicas. Do quantitativo, vale ressaltar que há reserva de vagas para pessoas negras e pessoas com deficiência.





As inscrições serão aceitas pelo site do Tribunal de 25 de outubro a 23 de novembro. Há taxa de participação no valor de R$ 220.





Cinco etapas

A seleção será composta por provas objetivas seletivas, duas provas discursivas, inscrição definitiva (sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico), prova oral e avaliação de títulos. As etapas já têm datas previstas:





De acordo com o edital, a prova objetiva está prevista para 20 de março de 2022 e compreenderá 100 questões de múltipla escolha. Os candidatos terão até cinco horas para fazer o exame, que será dividido em três blocos sobre áreas do direito.





A prova discursiva deverá ser realizada entre 25 e 27 de maio, com quatro horas de duração. Serão duas provas, uma discursiva e uma de sentença.

























*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader