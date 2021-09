Assaí Atacadista abre mais de 500 vagas de emprego em Minas Gerais

AS

(foto: Kaique Lopes/Pexels)

O Assaí Atacadista está com 574 vagas de emprego, no estado de Minas Gerais. São 288 oportunidades em Sete Lagoas e 285 para Betim. Os selecionados vão compor o time das novas lojas que serão inauguradas nos próximos meses nas respectivas cidades.

Entre alguns dos postos dos setores, estão: chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, nutricionista, açougueiro, auxiliar de açougue, entre outras e as funções, também, incluem oportunidades para pessoas com deficiência.

Para a nova loja que ficará localizada em Sete Lagoas, na Avenida Doutor Renato Azeredo, nº 2.575, no bairro Canaã, os interessados e as interessadas devem se cadastrar no site https://expansaoassaisetelagoas.gupy.io/ até o dia 12 de novembro .

Já para a unidade que será inaugurada em Betim, localizada na Avenida Juiz Marco Tulio Isaac, nº 3355, no Parque das Indústrias, os interessados e as interessadas devem se cadastrar no site https://expansaoassaibetim.gupy.io também até o dia 12 de novembro .

A abertura das novas unidades é uma continuidade do plano de expansão orgânica da marca. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Como medida de prevenção contra a COVID-19, o processo seletivo da rede foi adaptado para ser realizado 100% on-line, junto com uma série de medidas para garantir a segurança dos colaboradores e clientes da rede em todo o Brasil. A seleção online também oferece mais agilidade e permite que o candidato acompanhe a sua evolução na plataforma.

Como benefícios, a rede de açaí oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede possui, ainda, um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.