Locaweb abre inscrições para formação de desenvolvedores

(foto: Pixabay )

A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação divulgou que o mercado de tecnologia no Brasil precisará de aproximadamente 70 mil profissionais por ano até 2024, o que poderá representar um déficit de 260 mil pessoas qualificadas no período. Diante deste cenário e dos mais de 14 milhões de desempregados no país, a Locaweb abre as inscrições para a 7ª edição do Quero Ser Dev , programa de formação de novos desenvolvedores .

Destinada a soluções Business too Business (B2B) para transformação digital de negócios do Brasil, a Locaweb lançou o projeto que seleciona candidatos de todo o país para participar do curso que abrange padrões de design, arquitetura e boas práticas de programação. Os selecionados devem escrever código para back-end e front-end, usando Ruby on Rails e JavaScript, com uso de testes automatizados e seguindo a rotina de times de desenvolvimento ágeis.

O Quero ser Dev acontece todos os anos, desde 2015, e já formou cerca de 100 profissionais, como Emily Abade, que participou de uma edição passada. "O programa mudou minha vida. Mudei de carreira e estou tendo minha primeira experiência como desenvolvedora, conheci gente incrível e fiz amigas para toda a vida. O treinamento com a Campus Code é excelente e me preparou para o dia a dia da profissão."

O curso conta com 25 vagas e os participantes poderão participar dos processos seletivos do Grupo Locaweb e ter chance de serem contratados por alguma de suas empresas. Serão 12 semanas de formação, com 126 horas de conteúdo, contando com trilhas de desenvolvimento técnico, carreira, bate-papo com gestores de desenvolvedores, entre outras iniciativas. As inscrições vão até 8 de outubro e podem ser feitas no site .

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.