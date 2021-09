Lupo incentiva contratação de pessoas com 60 anos ou mais

(foto: Andrea Piacquadio/Pexels)

A Lupo criou o programa “Lupo Diamante” que tem como objetivo estimular a contratação de profissionais com faixa etária 60%2b, para atuação em áreas específicas de psicologia, com experiência em psicologia organizacional e nos subsistemas de RH; e de química, para pessoas com familiaridade em estação de tratamentos de efluentes. O intuito é disponibilizar oportunidades no mercado de trabalho para essa faixa etária.

Os interessados poderão enviar seu currículo até 30 de setembro, via formulário online, e participar de um criterioso processo seletivo para essas duas áreas específicas: RH e Química. A partir de outubro, começarão as fases do processo seletivo, que deverá ser finalizada no mesmo mês.

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostraram que existem cerca de 32,85 milhões de idosos hoje, sendo que, mais de 17 milhões de famílias brasileiras têm como principal provedor uma pessoa de 60 anos ou mais.

Mesmo com essa dependência financeira de grande parte da população, esta faixa etária ainda está pouco presente no mercado de trabalho, como mostram os dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) de 2019, que registraram pouco mais de 2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais em vagas formais no Brasil, número muito baixo se comparado com o total de vagas abertas, mais de 47 milhões no mesmo ano.

Então, a ideia principal da campanha é valorizar a expressão e expertise dos profissionais sêniores e, principalmente, incentivar o retorno deles ao mercado de trabalho, dessa forma eles podem ocupar o tempo fazendo o que gostam e ainda servir de exemplo para os profissionais mais jovens.

“A diversidade é muito importante dentro da empresa. Cada geração contribui para nosso desenvolvimento de diferentes maneiras. Os ‘Baby Boomers’, por exemplo, podem oferecer um equilíbrio para a equipe, trazendo estabilidade, confiança e experiência para o setor", explica a coordenadora da área de Talentos da Lupo, Jackeline Moreira da Silva. O projeto busca promover uma integração entre diferentes gerações, a fim de se complementarem e promover uma troca de experiencias enriquecedoras.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.