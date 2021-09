Oportunidade! Empresa alimentícia abre 400 vagas de emprego em Minas Gerais

O processo seletivo para as vagas de emprego será realizado até dezembro deste ano (foto: Avivar/Divulgação)

Com a perspectiva de aumento na produção em 20% a partir de 2022, a Avivar Alimentos abriu 400 novas vagas de emprego para três municípios mineiros: São Sebastião do Oeste (onde fica a matriz) e Carmo do Cajuru, ambos no Centro-Oeste de Minas; e Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O processo seletivo será realizado até dezembro deste ano.







O aumento previsto para 2022 contempla toda a área produtiva. O foco é ampliar a dispersão da disponibilidade dos produtos, que somam mais de 100, e atender as atuais demandas do consumidor.





A expansão é resultado de um estudo de mercado feito com apoio da Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior de Minas Gerais (INDI).



A partir desta análise, foi observado que o mercado alimentar tem abertura para o desenvolvimento de novos canais de venda e ampliação dos produtos comercializados.



“Mesmo em um cenário econômico instável, o setor de alimentação continua a abastecer a mesa dos consumidores, principalmente com a alimentação básica e que possui preços mais acessíveis”, destaca o vice-presidente da empresa e presidente da Associação de Avicultores de Minas Gerais, Antônio Carlos Costa.



Além disso, há uma demanda regional de oferta de matéria-prima e produção. “Com esse aumento no setor produtivo, vamos entregar a toda cadeia produtiva um investimento positivo que gerará mais renda, tanto para os municípios, quanto para a população”, cita.



Reflexo também para os produtores, que terão aumento na demanda de produção e, consequentemente, na comercialização dos insumos.



Mercado nacional



Presente em 14 países dos continentes americano, asiático e africano, a Avivar tem como foco da expansão o mercado nacional, aumentando a disponibilidade no canal varejo. “E conquistar novas habilitações para levar nossos produtos a novos países”, destaca Costa. As vendas para o mercado externo representam 7,5% do faturamento.



Além de São Sebastião do Oeste, onde ficam as unidades matriz e as filiais incubatório de aves, fábrica de rações e armazém de grãos, a empresa tem dois matrizeiros de aves, um em Carmo do Cajuru e outro em Esmeraldas.



Ainda possui unidades comerciais em Minas Gerais em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, Uberlândia, Uberaba, Varginha, Divinópolis, Formiga, Montes Claros, além do estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo.



Currículos



Os interessados nas vagas de produção devem deixar o currículo na portaria da empresa (Povoado dos Teixeiras, S/n Zona Rural de São Sebastião do Oeste), enviá-lo para o Whatsapp (37) 3286-2000 ou para o e-mail recrutamento@avivar.com.br.



Já a candidatura para as vagas administrativas pode ser feita pelo site Já a candidatura para as vagas administrativas pode ser feita pelo site jobs.kenoby.com/avivar e pelo Linkedin da empresa: linkedin.com/company/avivaroficial



*Amanda Quintiliano especial para o EM