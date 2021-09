Últimos dias de inscrição! Saúde do DF oferta 1.000 vagas de nível médio

(foto: Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF)

As inscrições para o novo processo seletivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal seguem abertas até terça-feira (21/9). O edital tem a finalidade de contratar, de forma temporária, 500 agentes comunitários de saúde e 500 agentes de vigilância ambiental.





Os profissionais de nível médio devem reforçar as equipes responsáveis por visitas domiciliares para controle de endemias e atuar na atenção primária, entendendo a necessidade dos territórios e promovendo o vínculo e acesso aos serviços.





De acordo com a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida, atualmente o Distrito Federal conta com um déficit de agentes comunitários de saúde. “A contratação dos mil agentes vai reforçar o trabalho de vigilância à saúde e no enfrentamento à pandemia, considerando que esses profissionais têm em suas atribuições o trabalho de combate aos agentes biológicos e não biológicos, além de outras endemias”, ressalta.





O coordenador da Atenção Primária, Fernando Erick Damasceno, levanta a essencialidade desses profissionais em outras atribuições. “Os agentes possuem funções educativas e de apoio nas atividades coletivas e práticas integrativas. E hoje, com o novo modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são fundamentais para realizar o cadastro da população”.





Se admitidos, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais com uma remuneração de R$ 1,7 mil, para agentes comunitários de saúde, e R$ 2 mil para os agentes de vigilância ambiental.





Os interessados devem acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , anexar comprovante de títulos e experiência profissional e optar por uma das regiões administrativas:





Sobradinho, Planaltina e Fercal





Sul Gama e Santa Maria





Paranoá, São Sebastião, Jardim Botânico e Itapoã





Oeste Ceilândia e Brazlândia





Brasília (Asa Norte), Lago Norte, Cruzeiro, Sudoeste e Varjão





Guará, Estrutural, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e II, SIA e SCIA





Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Águas Claras e Vicente Pires





Além disso, para efetuar a inscrição, é necessário pagar uma taxa de R$ 42. Os candidatos serão avaliados com base em análise curricular. Caso surjam dúvidas, é possível entrar em contato com a banca organizadora pelo telefone (11) 4788-1430 ou pelo site.