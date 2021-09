GI Group recruta candidatos para 200 vagas no Grupo CCR

(foto: Pixabay )

O Gi Group é um dos líderes globais em soluções dedicadas ao desenvolvimento do mercado de trabalho e é responsável pelo recrutamento e preenchimento de 220 vagas do Grupo CCR. Este, por sua vez, é uma das maiores empresas de concessão de infraestrutura da América Latina, que desde 2012 atua em aeroportos.

O início das atividades está previsto para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro e os candidatos podem se inscrever para as posições de Supervisor de Aeroporto, Fiscal de Pátios e Pistas, Operador APOC (Airport Operations Center), Agente de Atendimento e Agente de Aeroporto.

As oportunidades estão concentradas nas cidades de Curitiba, Londrina, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu (PR), Goiânia (GO), Navegantes e Joinville (SC), Petrolina (PE), Palmas (TO), São Luís (MA), Teresina (PI), Pelotas, Uruguaiana e Bagé (RS).





As vagas são para contratação efetiva e os interessados devem se inscrever até o fim de dezembro de 2021 pelos links:

Agente de Aeroporto

Curitiba/ PR, https://bit.ly/3AtaspU , Código 105925





Pelotas, Bagé e Uruguaiana/ RS, https://bit.ly/3EspG0H , Código 105913





Agente de Atendimento





Foz do Iguaçu, Londrina e São José dos Pinhais/ PR, https://bit.ly/3hPC94P , Código 105889





Joinville e Navegantes/ SC, https://bit.ly/3Ao0CFD , Código 105871





Goiânia/ GO, https://bit.ly/3Co9z2w , Código 105915





Palmas/ TO, https://bit.ly/2XoMPjz , Código 105853





São Luis/ MA, https://bit.ly/2VRhVjk , Código 105854





Teresina/ PI, https://bit.ly/3knx0mo , Código 105827





Petrolina/ PE, https://bit.ly/3lIlBNp , Código 105848





Fiscal de Pátio e Pista





Foz do Iguaçu, Londrina e São José dos Pinhais/ PR, https://bit.ly/2XAmmQy , Código 105890





Joinville e Navegantes/ SC, https://bit.ly/39gvT1y , Código 105869





Goiânia - GO, https://bit.ly/3AgbtkZ , Código 105914





Palmas/ TO, https://bit.ly/3CoNWis , Código 105852





São Luis/ MA, https://bit.ly/2XxzghF , Código 105850





Imperatriz/ MA, https://bit.ly/3nMXrnF , Código 105840





Petrolina/ PE, https://bit.ly/3CsjtQI , Código 105828





Teresina/ PI, https://bit.ly/3nOco92 , Código 105826





Operador(a) APOC





Foz do Iguaçu, Londrina e São José dos Pinhais/ PR, https://bit.ly/39jzuf9 , Código 105888





Goiânia/ GO, https://bit.ly/3Ew9Die , Código 105912





São Luis/ MA, https://bit.ly/3CsRoss , Código 105856





Supervisor(a) de Aeroporto





São José dos Pinhais/ PR, Navegantes/ SC, Joinville/ SC, Curitiba/ PR, Foz do Iguaçu/ PR, Londrina/ PR, Pelotas/ RS, Uruguaiana/ RS, Bagé/ RS, Goiânia/ GO, Imperatriz/ MA, Palmas/ TO, São Luís/ MA, Teresina/ PI, Petrolina/ PE, https://bit.ly/39nu56C .

*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram