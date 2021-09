Contabilizei abre 130 vagas para atuação em todo país

AS

(foto: Nataliya Vaitkevich/Pexels)

A Contabilizei, que recentemente foi certificada pela Great Place to Work (GPTW) no ranking de empresas de tecnologia, tem como missão oferecer a melhor experiência em gestão contábil para quem empreende no Brasil.





A empresa que une tecnologia e expertise em contabilidade para oferecer serviços que simplificam o dia a dia de quem faz negócios, abriu mais de 130 vagas. "Somente neste último ano, contratamos mais de 400 guardiãs e guardiões, como chamamos nossas pessoas", comenta Michele Heemann, diretora de Pessoas e Cultura da Contabilizei.

As oportunidades são nas áreas de engenharia, produto, marketing, vendas, contabilidade, fiscal, financeiro e recursos humanos. Há vagas para atuação remota e presencial.

As inscrições podem ser realizadas aqui https://www.linkedin.com/company/contabilizei/ .





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram