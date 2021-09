Faculdade Senac faz homenagem ao dia do Administrador e do Contador

AS

(foto: Rede Comunicações/divulgação )

Nos dias 15 e 29 de setembro, a Faculdade Senac de Contagem irá promover duas palestras, gratuitas e abertas ao público, para comemorar o dia do Administrador e do Contador. O objetivo é promover um espaço de troca de conhecimentos, de apresentação do cenário atual das profissões, possibilidades e perspectivas tanto para alunos quanto para o público externo.

Por meio dessas ações, o Senac estimula os alunos e profissionais recém-formados e reforça a importância da escolha que fizeram. As palestras serão on-line - não há necessidade de inscrição - e a transmissão vai ocorrer via Teams

"Percebemos, em alguns momentos, uma insegurança no início, então quando o Senac realiza esse tipo de ação, eles se sentem mais confortáveis em seguir e conseguem avaliar e vislumbrar possibilidades profissionais", conta a professora e coordenadora de iniciação científica e extensão da Faculdade Senac em Contagem, Francielle Rodrigues.

A primeira palestra vai acontecer no dia 15/09, das 19h às 20h30. O tema principal será, "2021: O ano da inteligência logística" e terá como convidado especial o administrador especialista em Logística, com mais de 20 anos de experiência na área, Andre Crepaldi.



Já a segunda palestra será no dia 27/09, das 19h às 20h40, abrangendo o tema "E aí? Formei!" e contará com a participação de duas convidadas especiais. A Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, Rosa Abre, e a especialista em administração financeira e em controle externo da administração pública Sandra Maria de Carvalho.

*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram