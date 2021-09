PCRJ lança concurso com 50 vagas para delegado

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) publicou, nesta segunda-feira (13/9), o edital de abertura de um novo concurso público com 50 vagas para delegados. A carreira exige bacharelado em direito e os contratados receberão ganhos iniciais de R$18.747,95.

Das vagas, 32 são para ampla concorrência, dez para negros e indígenas, cinco para candidatos com hipossuficiência econômica e três para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe , de 21 de setembro a 11 de outubro. Há taxa de participação no valor de R$ 250. O pedido de isenção do valor poderá ser feito por candidatos inscritos de baixa renda, doadores de sangue e inscritos no CadÚnico até 11 de outubro.