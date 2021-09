Auditoria Geral do Pará lança concurso para níveis médio e superior

(foto: Freepik) O novo concurso público publicado nesta terça-feira (14/9) pela Auditoria Geral do Pará (AGE/PA) abre 21 oportunidades nos cargos de auditor de finanças e controle, técnico em gestão de informática e agente administrativo.





Do total, 19 oportunidades são para auditores, de nível superior; uma para técnico em gestão de informática, de nível superior; e uma para agente administrativo, de nível médio. Os contratados irão atuar em jornada de trabalho de 30 horas semanais para ganhos iniciais de R$2.809,37 a R$5.026,81.





Inscrições em setembro

As inscrições poderão ser feitas pelo site da Cetap a partir das 8h do próximo dia 28. os interessados poderão se candidatar até às 23h59 de 11 de novembro. A taxa varia de R$ 48 a R$ 59,99.





Provas em janeiro

Os candidatos serão avaliados em prova objetiva e discursiva. Os de nível superior também passarão por análise de títulos.





As etapas serão aplicadas em Belém na data de 16 de janeiro, com horário ainda a ser definido. As provas objetivas serão compostas por 60 questões distribuídas entre conhecimentos básicos e específicos.





O resultado final do concurso será publicado na data provável de 7 de abril de 2022, com prazo válido por dois anos.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes