Samu abre mais de 30 vagas com salários de até R$ 9 mil em Minas

Contrato das vagas para o SAMU do Triângulo Mineiro tem duração de 1 ano, prorrogável por mais 1 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) da região do Triângulo Mineiro está com 36 vagas abertas para médicos, enfermeiros, condutores e auxiliares administrativos. Os salários chegam a R$ 9 mil, e há oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD) e cadastro de reserva.

As inscrições seguem até o dia 28 de setembro e devem ser feitas no site do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Triângulo (CISTRI) , responsável pelo gerenciamento do Samu na região.

Por ser um processo seletivo simplificado, não haverá prova. Os critérios de avaliação são: o tempo de serviço prestado em serviço de urgência e emergência e qualificações profissionais.

O resultado da análise curricular será disponibilizado no dia 30, quando começa a correr o prazo para possíveis recursos. A lista de convocação final deve sair em 24 de novembro, quando os candidatos convocados devem fazer um curso de introdução oferecido pelo próprio Samu, para depois iniciar o trabalho.

Veja detalhes das vagas

Araguari (apenas cadastro de reserva)

Médico - salário de R$ 9.000

Enfermeiro - salário de R$ 3.000

Técnico em Enfermagem - salário de R$ 1.600

Condutor socorrista - salário de R$ 1.500

Campina Verde (apenas cadastro de reserva)

Técnico em Enfermagem - salário de R$ 1.600 Condutor socorrista - salário de R$ 1.500 Capinópolis (apenas cadastro de reserva) Técnico em Enfermagem - salário de R$ 1.600 Condutor socorrista - salário de R$ 1.500 Centralina (apenas cadastro de reserva) Técnico em Enfermagem - salário de R$ 1.600 Condutor socorrista - salário de R$ 1.500 Coromandel (apenas cadastro de reserva) Técnico em Enfermagem - salário de R$ 1.600 Condutor socorrista - salário de R$ 1.500 Estrela do Sul (apenas cadastro de reserva) Técnico em Enfermagem - salário de R$ 1.600 Condutor socorrista - salário de R$ 1.500 Gurinhatã (apenas cadastro de reserva) Técnico em Enfermagem - salário de R$ 1.600 Condutor socorrista - salário de R$ 1.500 Iraí de Minas (apenas cadastro de reserva) Técnico em Enfermagem - salário de R$ 1.600 Condutor socorrista - salário de R$ 1.500

Ituiutaba (apenas cadastro de reserva)

Médico - salário de R$ 9.000 Enfermeiro - salário de R$ 3.000 Técnico em Enfermagem - salário de R$ 1.600 Condutor socorrista - salário de R$ 1.500 Monte Alegre Médico - 7 vagas, sendo 1 para PcD, mais cadastro de reserva (salário de R$ 9.000)

Enfermeiro - 7 vagas, sendo 1 para PcD, mais cadastro de reserva (salário de R$ 3.000)

Técnico em enfermagem - cadastro de reserva (salário de R$ 1.600)

Condutor socorrista - 4 vagas mais cadastro de reserva (salário de R$ 1.500)

Monte Carmelo

Médico - 7 vagas, sendo 1 para PcD, mais cadastro de reserva (salário de R$ 9.000) Enfermeiro - 7 vagas, sendo 1 para PcD, mais cadastro de reserva (salário de R$ 3.000) Técnico em enfermagem - cadastro de reserva (salário de R$ 1.600) Condutor socorrista - 4 vagas mais cadastro de reserva (salário de R$ 1.500) Nova Ponte (apenas cadastro de reserva) Técnico em Enfermagem - salário de R$ 1.600 Condutor socorrista - salário de R$ 1.500 Patrocínio (apenas cadastro de reserva) Médico - salário de R$ 9.000 Enfermeiro - salário de R$ 3.000 Técnico em Enfermagem - salário de R$ 1.600 Condutor socorrista - salário de R$ 1.500 Prata (apenas cadastro de reserva) Técnico em Enfermagem - salário de R$ 1.600 Condutor socorrista - salário de R$ 1.500 Santa Vitória (apenas cadastro de reserva) Técnico em Enfermagem - salário de R$ 1.600 Condutor socorrista - salário de R$ 1.500 Tupaciguara (apenas cadastro de reserva) Técnico em Enfermagem - salário de R$ 1.600 Condutor socorrista - salário de R$ 1.500

Uberlândia (apenas cadastro de reserva)