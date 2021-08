ClearSale abre 30 vagas com salários de até R$ 15 mil, inclusive em Minas

O processo de seleção é feito 100% on-line e as vagas são home office e para todos os níveis, de júnior a sênior (foto: Darwin Laganzon/Pixabay )







Para essas vagas, será necessário experiência e formação superior completa, dependendo dos casos, e os salários são a partir de R%uFE695 mil chegando a mais de R%uFE6915 mil no caso das vagas que exigem maior senioridade.





"Recife e Uberlândia são duas cidades relevantes no setor de tecnologia e com uma população altamente qualificada. Diante disso, nosso objetivo é utilizar essas praças para expandir a pluralidade do quadro de colaboradores e gerar oportunidades na ClearSale por todo o Brasil", afirma Leonardo Ferraz, diretor de pessoas da ClearSale.