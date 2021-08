Prefeitura de Goiatuba suspende concursos com mais de 400 vagas

A prefeitura de Goiatuba, em Goiás, tornou pública a continuidade da suspensão dos dois concursos públicos abertos para as áreas administrativa e da saúde. Juntos, os editais ofertam 418 vagas imediatas para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

De acordo com o comunicado publicado no site da banca organizadora , os concursos ficarão suspensos até a conclusão da investigação pelo Ministério Público do Estado de Goiás.