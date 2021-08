UFG reabre inscrições para docentes substitutos

(foto: UFG/Divulgação) A Universidade Federal de Goiás (UFG) reabriu o período de inscrições do concurso público para professores substitutos na área de música/percussão. Os interessados poderão se inscrever até 8 de setembro, pelo site da instituição





A seleção conta com uma vaga imediata para docentes com graduação completa em música e especialização na área concorrida.





O profissional contratado irá ganhar remuneração de até R$ 4.431,43, para jornada de trabalho semanal de 20 a 40 horas semanais, com lotação na Escola de Música e Artes Cênicas, em Goiânia.





Há taxa de participação no valor fixo de R$ 50. Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova didática, dividida em recital e aula.





A aula deverá ter duração de, no máximo, 45 minutos, e o tema será sorteado. Já o recital terá, no máximo, 35 minutos e será um repertório de livre escolha do candidato composto de obras para percussão solo.

























*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco