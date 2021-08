Senac oferece cursos gratuitos para pessoas de baixa renda em Valadares

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Governador Valadares está com inscrições abertas para cursos gratuitos em diversas áreas de atuação. São mais de 200 vagas com opções de cursos presenciais e remotos.

Os cursos são destinados a pessoas com baixa renda

As modalidades podem servir de base para aqueles que estão procurando um emprego ou para quem deseja ingressar em uma nova área profissional. As aulas começam a partir do dia 9 de setembro.

De acordo com o Senac, os cursos são destinados a pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos. O grupo familiar para o cálculo da renda corresponde ao candidato e às pessoas que moram com ele e possuem algum grau de parentesco.

Os interessados precisam ficar atentos aos pré-requisitos do curso que escolher e anexar os documentos necessários. Todas as informações e link para inscrições estão disponíveis no site da instituição.

Os cursos oferecidos fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

Serviço

O Senac em Governador Valadares fica localizado na Avenida JK, nº 1825, no bairro Vila Bretas. O telefone disponível para outras informações é o (33) 2102-5900.