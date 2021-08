Senac oferta mais de 11 mil vagas gratuitas em cursos técnicos

As inscrições vão até o dia 30 de agosto. Nesta imagem, Faculdade Senac Contagem (foto: Reprodução Internet)



O Senac%u202Foferta%u202Fmais de%u202F11 mil vagas gratuitas em cursos técnicos%u202Fno estado, em parceria com o governo de Minas, por meio do projeto%u202FTrilhas de Futuro.



O%u202Fprojeto é destinado a estudantes regularmente%u202Fmatriculados nos segundos e terceiros anos do ensino médio; estudantes regularmente matriculados em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA); e jovens que concluíram o ensino médio.%u202F



As oportunidades são para 17 cursos em áreas como saúde, informática, gestão, beleza e moda. Além das aulas,%u202Fos participantes receberão vale-transporte e alimentação (R$ 18 por dia) como apoio para frequentar os cursos.%u202F O Senac%u202Foferta%u202Fmais de%u202F11 mil vagas gratuitas em cursos técnicos%u202Fno estado, em parceria com o governo de Minas, por meio do projeto%u202FTrilhas de Futuro. As%u202Finscrições%u202Fpoderão ser feitas%u202Fentre os dias 20 e 30 de agosto%u202Fpelo site%u202F O%u202Fprojeto é destinado a estudantes regularmente%u202Fmatriculados nos segundos e terceiros anos do ensino médio; estudantes regularmente matriculados em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA); e jovens que concluíram o ensino médio.%u202FAs oportunidades são paraem áreas como saúde, informática, gestão, beleza e moda. Além das aulas,%u202Fos participantes receberão vale-transporte e alimentação (R$ 18 por dia) como apoio para frequentar os cursos.%u202F









Além disso, contam com o%u202FRede de Carreiras,%u202Fum serviço gratuito do Senac em Minas, com atuação desde 2014, que%u202Ftem o objetivo de conectar, por meio do seu portal de vagas,%u202Falunos%u202Fe candidatos interessados em%u202Foportunidades de estágio e emprego, as empresas que desejam divulgar suas vagas e selecionar profissionais qualificados.%u202F%u202F





As aulas serão presenciais, com adequação às medidas locais de prevenção à COVID-19. Os cursos têm início previsto para o mês de outubro e duram, em média,%u202Fde 18 a 24%u202Fmeses.%u202FOs interessados devem%u202Fficar atentos%u202Faos pré-requisitos para participação no programa e os documentos necessários para realização da matrícula.%u202F





Todo o estado contemplado%u202F





Todas as regiões de Minas contam com a participação do Senac no Trilhas de Futuro, somando 33 cidades.%u202FEm BH (Centro e Venda Nova), Betim e Contagem são mais de 1.400 vagas%u202Fofertadas em diversas áreas como saúde, beleza, informática, recursos Humanos, logística dentre outras.



Mais informações podem ser conferidas pelo site%u202Fdo%u202FTrilhas de Futuro ou diretamente com a unidade mais próxima.%u202F