Alvarez & Marsal abre 130 vagas para diversas áreas da consultoria

A empresa está à procura de formados e estudantes em administração, engenharias, economia, contabilidade e direito para ocupar diversas vagas abertas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Alvarez & Marsal quer contratar pessoas ainda este ano para atuação em diversas áreas, que vão desde tecnologia até esportes e entretenimento.





Algumas oportunidades para integrar a companhia são para as posições de analista e associados nas áreas de business intelligence, data engineering, analytics, além de consultores na área de saúde, automotivo, legal optimization e salesforce.



Interessados podem enviar e-mail para recruitingbrazil@alvarezandmarsal.com .





"Procuramos pessoas com vontade de evoluir junto com a gente. Experiência e conhecimento, todo mundo pode correr atrás e adquirir com o passar do tempo. Mas se a pessoa não tiver vontade de fazer e dar o melhor a cada dia, de nada adianta a faculdade ou a experiência prévia. Temos um olhar muito além do que está no currículo. Queremos saber da vontade de aprender, de se colocar como dono do negócio e, o mais importante, da responsabilidade moral e ética", explicou Lilian Giorgi, diretora sênior de RH da Alvarez & Marsal na América Latina.





A Alvarez & Marsal é líder mundial em serviços de consultoria, aprimoramento de desempenho de negócios e gestão de recuperação. No Brasil desde 2003, a empresa viu seu quadro de funcionários crescer de 60 para mais de 700 profissionais. Só em 2020, foram 360 pessoas contratadas por processo totalmente online e a meta é fechar este ano com mais de 800 profissionais.





"Estamos comprometidos em promover uma cultura inclusiva guiada pelos principais valores da A&M. Investimos em discussões saudáveis para a conscientização sobre acerca da diversidade e inclusão, e abrimos espaço para que cada integrante do time se sinta representado, confortável e inove. Aqui, promovemos o real movimento do ‘Empreender para Revolucionar’, nosso propósito fundamental", concluiu Lilian.