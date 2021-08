Vale abre processo seletivo com cerca de 150 vagas para trainees

De acordo com a gerente global de atração de talentos, Mira Noronha, o objetivo dos programas é desenvolver esses profissionais para que, no médio e no longo prazos, eles ocupem cargos estratégicos e contribuam com a transformação cultural da empresa.



“Buscamos pessoas alinhadas aos valores da Vale e que estejam dispostos a evoluir conosco. É fundamental que os candidatos estejam conectados com nosso propósito de melhorar a vida das pessoas nas comunidades onde atuamos e de transformar o futuro”, explica.





A engenheira mecânica de São João del-Rei, Fernanda Vale, se candidatou ao Programa Trainee no ano passado. “O que mais me chamou a atenção foi o processo seletivo ser focado em diversidade e inclusão, temáticas importantes para mim. Em uma empresa onde trabalhei, fui a primeira estagiária mulher na área de manutenção, abrindo portas para outras seguirem o mesmo caminho. Agora realizo o sonho de estar na Vale, que também tem essa proposta de incentivar a participação feminina na Engenharia e na mineração”, conta a jovem que atua como trainee na Gerência de Manutenção das minas da Mutuca e Capão Xavier, em Nova Lima.





Ana Clara Ribeiro de Oliveira, que foi estagiária e, atualmente, é trainee da Vale, na gerência de planejamento e vontrole de manutenção, confiabilidade e Ssporte operacional do Complexo Mariana, dá um conselho aos participantes dos Programas de Recém-Graduados deste ano: “Acreditem em seu potencial e na proposta do programa, que realmente dá oportunidade para todos. Eu vi que a avaliação vai muito além do currículo, havendo também a preocupação com os valores e o desenvolvimento das pessoas”.





Diversidade



O processo seletivo será on-line e oculto (também conhecido como às cegas): informações como idade e instituição de formação, por exemplo, são omitidas até a última etapa, buscando evitar a influência de viéses inconscientes no processo. A empresa busca atingir pelo menos 50% de mulheres e priorizar a contratação de profissionais negros.



O conhecimento avançado da língua inglesa não será um pré-requisito para o Programa Trainee Especialista, ampliando as chances de candidatos que ainda não tiveram a oportunidade de aprender o idioma neste nível. Além disso, não há limite de idade para se candidatar.





Na última edição, a Vale selecionou 95 profissionais negros. Isso significa que, dos 144 trainees contratados pela empresa, 66% se autodeclararam pretos ou pardos no momento da inscrição. Dentre os 144 contratados, 98 são mulheres, o que equivale a 68% da turma.



Eles já estão atuando nas áreas para as quais foram selecionados e começam em breve as mentorias com líderes e treinamentos de competências para início de carreira (early leadership skills).





Programa trainee especialista em engenharia e geologia



Os candidatos ao Programa Trainee Especialista precisam ter o desejo de se aprofundar tecnicamente em mineração e logística. Também se espera que tenham visão sistêmica e mindset digital. No total, são cerca de 110 vagas para pessoas formadas em engenharia ou geologia, com graduação concluída entre março de 2019 e março de 2022.



O programa tem duração de 18 meses e algumas vagas podem exigir inglês intermediário. A trilha de aprendizado será por meio de um curso de formação específico para cada área (mina, ferrovia, porto ou pelotização) e aplicação prática na rotina de trabalho.





Global trainee program

Serão cerca de 40 vagas para o Global Trainee Program. Neste caso, os candidatos precisam ter visão ampla, sistêmica e estratégica do negócio, além de mindset digital. O programa terá duração de 18 meses e os candidatos podem ser formados em qualquer curso e ter finalizado a graduação entre outubro de 2019 e março de 2022.



Também é preciso ter conhecimento do idioma inglês avançado ou fluente e disponibilidade para mudanças e viagens. Neste caso, o programa de desenvolvimento será focado em negócios e gestão de projetos e contará também com job rotations, ou seja, oportunidade de atuar em diversas áreas.





Contratação e benefícios



O processo seletivo do Programa de Recém-Graduados 2022 acontece de agosto deste ano até janeiro de 2022. A previsão de contratação é em maio de 2022. Além da oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, a empresa oferece salário compatível com o de mercado e os seguintes benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR); auxílio mudança; plano de previdência privada; assistência médica e odontológica; vale alimentação; auxílio farmácia; e seguro de vida em grupo.



Mineração por elas