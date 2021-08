Salários de até R$ 12 mil: veja vagas de emprego em Minas Gerais

Vagas abertas para médicos e outros profissionais de saúde em Itamarandiba são por tempo determinado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Terminam nesta semana os prazos de inscrição para dois chamamentos públicos para profissionais da área da Saúde que queiram trabalhar em Itamarandiba, município com 35 mil habitantes no Vale do Jequitinhonha.