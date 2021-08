Nova seleção em Minas Gerais oferece 392 vagas

As oportunidades são para várias ocupações, entre elas assistente social, ajudante de pedreiro, garçom, auxiliar de cozinha industrial, motorista, mecânico, coveiro, cozinheiro, digitador, eletricista, recepcionista e técnico em informática. Os salários chegam a R$ 2.460 para jornada de 30 a 44 horas semanais.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) até 20 de setembro. A taxa de participação varia de R$ 35 a R$ 50, a depender do nível de escolaridade do cargo disputado.