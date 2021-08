270 vagas em Brasília! Conselho Federal de Química confirma data de provas

(foto: CFQ/Divulgação) O Conselho Federal de Química (CFQ), localizado no Distrito Federal, confirmou, por meio de documento publicado no site da banca Iades, a data e horário de realização das provas do concurso público com 270 vagas.





A etapa será realizada em 5 de setembro, domingo. As provas serão aplicadas no turno da tarde, das 14h às 19h. Os portões serão abertos às 12h45. Informações sobre os locais de realização da prova serão divulgadas no site do Iades a partir de 25 de agosto, por meio de consulta individual.





De acordo com informações da banca organizadora, no total, 10.960 candidatos farão as provas. As vagas são para os cargos de químico, advogado, analista de sistemas, analista superior e contador.





O concurso

Realizado pela banca Iades, o concurso público do CFQ conta com 25 vagas imediatas e outras 245 para formação de cadastro de reserva. A seleção havia sido suspensa em maio devido ao avanço da covid-19 no Distrito Federal. Os interessados puderam se inscrever até 20 de abril. As oportunidades são todas para o nível superior, com salário de R$ 8.951,25 e lotação em Brasília.





O concurso público contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter meramente classificatório. Saiba mais!





*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer