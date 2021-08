MG: Instituto Federal abre duas seleções para professores

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas está com duas seleções abertas para a contratação de professores substitutos. São oito chances para as áreas de pedagogia, educação física, informática, biologia e agronomia nos campus de Poço de Caldas e Muzambinho. Confira!

A vaga única é para professor de pedagogia, com remuneração de até R$ 5.831,21. As inscrições, abertas nesta segunda-feira (23), são aceitas até às 23h59 de 3 de setembro, pelo portal do IF . A ficha gerada ao final do processo de inscrição deverá ser impressa, assinada e encaminhada ao e-mail concurso@ifsuldeminas.edu.br.