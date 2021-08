Carrefour disponibiliza 7.500 vagas para bootcamp gratuitamente

As inscrições para o bootcamp Carrefour Android Developer podem ser feitas até o dia 3 de setembro (foto: Jan Va%u0161ek/Pixabay )



Estão abertas as inscrições para o bootcamp



O programa é uma iniciativa da rede varejista em parceria com a



As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 3 de setembro, basta clicar aqui.



Estão abertas as inscrições para o bootcamp Carrefour Android Developer . São 7.500 bolsas de estudo para profissionais de tecnologia se aprimorarem em desenvolvimento mobile com foco na plataforma Android e linguagem de programação Kotlin.O programa é uma iniciativa da rede varejista em parceria com a Digital Innovation One , ecossistema de educação em tecnologia da América Latina, e está alinhado à estratégia de acelerar a transformação digital do Carrefour ao formar, absorver e reter talentos especializados em tecnologia.

LEIA MAIS 13:00 - 26/07/2021 Take Blip abre mais de 290 vagas na área de tecnologia

09:35 - 21/07/2021 Gerdau oferece curso on-line de tecnologia gratuito em Minas Gerais

11:15 - 18/06/2021 Mercado Livre tem inscrições gratuitas em programa de tecnologia



Com a alta demanda mundial por aplicações mobile, o bootcamp Carrefour Android Developer é uma oportunidade para capacitação de profissionais, sobretudo para devs que estão iniciando na área ou em busca de transformação de carreira. O programa é 100% gratuito e oferece uma imersão em Kotlin e Android com 100 horas de experiências educacionais. O mercado para desenvolvimento mobile cresce exponencialmente em todo o mundo. De acordo com o site da plataforma Android, existem 2,5 bilhões de dispositivos com o sistema operacional ao redor do planeta.Com a alta demanda mundial por aplicações mobile, o bootcamp Carrefour Android Developer é uma oportunidade para capacitação de profissionais, sobretudo para devs que estão iniciando na área ou em busca de transformação de carreira. O programa é 100%e oferece uma imersão em Kotlin e Android com 100 horas de experiências educacionais.





"Como um dos maiores empregadores do Brasil, um dos nossos compromissos é fortalecer nossa cultura digital para formar os melhores líderes e times de tecnologia do varejo brasileiro. Com este programa, queremos que os talentos de tech vivenciem parte do DNA de inovação do Carrefour e se identifiquem para que venham desenvolver sua carreira profissional conosco", afirma Paulo Farroco, CIO do Grupo Carrefour Brasil.





Os desenvolvedores participantes do programa terão acesso a 21 cursos que abordarão fundamentos de programação; do básico ao avançado para aplicações em Kotlin; o ambiente Android Studio e principais ferramentas, além de navegabilidade, arquitetura e boas práticas em Kotlin com Clean Architecture e MVVM.





Mentorias com especialistas do Carrefour completam a grade educacional do bootcamp, com sessões ao vivo e exclusivas para os inscritos no programa. Os encontros permitem que os devs aprendam ainda mais por meio de cases reais compartilhados por especialistas da própria empresa.





"Promover um bootcamp em sintonia com o mercado de tecnologia e que oferece capacitação de qualidade a milhares de profissionais, de forma gratuita, marca a importância da iniciativa para o Carrefour e se conecta ao pilar global do Grupo para contribuir com a transformação digital, além do oferecimento de oportunidades, inclusão e diversidade, reforça Farroco.





Ao final do programa, os participantes avaliados com melhor desempenho serão convidados a entrevistas que poderão lhe garantir a oportunidade de serem contratados para o time de tecnologia do Carrefour.





Para a Digital Innovation One, o programa em desenvolvimento mobile atinge profissionais em constante evolução e traz foco para Kotlin, linguagem de programação em alta e que apresenta boas oportunidades de atuação e carreira.





"O conhecimento da transformação promovida pelo Carrefour no varejo global e toda a sua experiência tecnológica para impulsionar essa verdadeira comunidade brasileira contribuirão na formação de profissionais do setor. Também é uma forma de fazer uma inclusão por meio da educação, com essa qualificação gratuita", destaca Iglá Generoso, fundador e CEO da Digital Innovation One.





O programa está disponível na plataforma da DIO e é acessível a qualquer pessoa, sem pré-requisitos para matrícula.