Bayer abre mais de 160 oportunidades de estágio no Brasil

As posições são para diferentes localidades, entre elas Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás (foto: Anastasia Gepp/Pixabay ) corporativas.



As posições são para diferentes localidades do país, sendo elas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Pernambuco. Bayer Brasil acaba de inaugurar uma nova edição de seu Programa de Estágio com mais de 160 vagas e oportunidades em suas três divisões de negócio: agrícola, farmacêutica e de bens de consumo; além das funçõesAs posições são para diferentes localidades do país, sendo elas em São Paulo, Rio de Janeiro,, Goiás, Bahia e Pernambuco.





LEIA MAIS 13:10 - 10/08/2021 Programa de estágio e trainee do Boticário tem metade das vagas para negros

09:45 - 10/08/2021 Raízen abre mais de 540 vagas para trainee, estágio e aprendiz

11:25 - 29/07/2021 Google expande programa de estágio; inscrições vão até 30 de agosto inscrições para este ciclo do Programa de Estágio ficam abertas até o dia 13 de setembro, e o processo seletivo ocorrerá 100% on-line em função da pandemia.



Inscrições devem ser feitas pelo site.



Esta edição conta com uma nova trilha de desenvolvimento para os profissionais selecionados, organizada em um modelo de aprendizagem baseado em experiências digitais, experiências em grupo e trabalho na prática. A trilha busca fortalecer habilidades como inteligência emocional, visão e desenvolvimento estratégico para posições em todos os negócios da Bayer, por meio de encontros temáticos mensais, mentorias e acompanhamentos, com os estagiários próximos aos líderes de suas áreas. Aspara este ciclo do Programa de Estágio ficam abertas até o dia 13 de setembro, e o processo seletivo ocorrerá 100% on-line em função da pandemia.Esta edição conta com umade desenvolvimento para os profissionais selecionados, organizada em um modelo de aprendizagem baseado em experiências digitais, experiências em grupo e trabalho na prática. A trilha busca fortalecer habilidades comoemocional, visão e desenvolvimento estratégico para posições em todos os negócios da Bayer, por meio de encontros temáticos mensais, mentorias e acompanhamentos, com os estagiários próximos aos líderes de suas áreas.





"Um outro destaque da trilha de desenvolvimento é o foco em questões voltadas a inclusão e diversidade, temas fundamentais para a companhia e que integram o nosso pilar estratégico de Pessoas & Cultura. Nós acreditamos em um futuro possível, por isso através da nossa jornada de aprendizagem transversal nossos estagiários vão aprender que construir o futuro faz parte de um planejamento sob diversas vozes, olhares e conceito", afirma Renata Prestes, recrutadora na área de aquisição de talentos da Bayer Brasil.



Caso tenham interesse, os estagiários terão a oportunidade de se aproximar dos cinco grupos de afinidade da Bayer, que lidam diariamente com questões relacionadas a inclusão e diversidade: o BayAfro, que trabalha questões étnico-raciais, o All In, que trata de questões relativas a gênero, o Blend, que lida com questões LGBTQIAP+, o Enable, que cobre o universo de pessoas com deficiência e o Infinite, que trata da integração entre pessoas de diferentes gerações e combate o etarismo.





elegíveis ao programa estudantes de ensino superior, superior agro e técnico. Dentre as trilhas de aprendizagem a nova turma encontrará temas relacionados a:

Mundo Bayer

Visão de Projetos

Inteligência Emocional

Carreira e Performance

Transformação Digital

Inovação Sãoestudantes de ensino superior, superior agro e técnico. Dentre as trilhas de aprendizagem a nova turma encontrará temasa:

Além das diferentes trilhas de aprendizagem, a empresa conta com outras formas e ferramentas de desenvolvimento:





• Programa Beta: consiste em um comitê de estagiários da Bayer de todo o Brasil que promove integração e desenvolvimento para estes profissionais, trabalhando soft skills e engajando-os em pautas sociais, para que se tornem profissionais mais críticos. O grupo organiza as Olimpíadas BETA, um evento que reúne grupos de estagiários com os cinco grupos de afinidade da Bayer por meio de Hackathons virtuais em que os estagiários ajudam a desenvolver propostas, dinâmicas e ideias relacionadas à melhoria e ao desenvolvimento de iniciativas de inclusão & diversidade na Bayer.





• Go Learn: Um programa em que o estagiário indica temas e habilidades que deseja desenvolver e, através de uma inteligência artificial, recebe artigos, sugestões de livros, vídeos, cursos e até podcasts, tudo isso com uma conexão com diversos provedores de conteúdo, por exemplo, o LinkedIn Learn, que é uma biblioteca com conteúdo digital de aprendizagem. O programa inclui mais de 240 novos cursos que são produzidos profissionalmente com instrutores especializados.





• Programa de mentoria global: Na Bayer, os estagiários contam com a mentoria de profissionais espalhados pelo mundo e que estão prontos para ajudá-los em suas jornadas de desenvolvimento.



• Curso de inglês on-line: A empresa oferece um curso de inglês on-line para que todos os estagiários possam desenvolver o idioma, conectar-se com a rede global da Bayer e mergulhar em um ambiente multicultural.





"Além de tudo isso, neste novo modelo também fazemos uma imersão dos estagiários em nossa visão estratégica e nos nossos valores LIFE (Liderança, Integridade, Flexibilidade e Eficiência) para promover inclusão destes profissionais em nossa cultura. Buscamos construir times plurais que complementem nossa operação com suas vivências e que tenham curiosidade e vontade de aprender", comenta Patricia Leung, gerente de marca empregadora & campus Recruitment na Bayer Brasil.





Pré-requisitos





Estudantes de todas as áreas de ensino podem se candidatar. Para participar, é preciso estar cursando a partir do 2º ano da graduação e ter disponibilidade para estagiar 30h (estágio corporativo) ou 40h semanais (apenas para estágio agro/cinco meses duração). No caso dos estudantes de nível técnico, é necessário ter vínculo com colégio técnico e possibilidade para a assinatura de estágio por até dois anos. O programa não exige domínio do inglês para todas as vagas.





Benefícios





Os benefícios do programa de estágio da Bayer apoiam-se em três pilares: saúde, equilíbrio e segurança financeira: bolsa-auxílio, assistência médica (com possibilidade de extensão para dependentes legais) e odontológica, assistência a dependência química e tabagismo, subsídio de medicamentos, GymPass (acesso à rede de academias), Programa Conte Comigo (programa de assistência psicológica, nutricional, jurídica, financeira, coaching de saúde e bem-estar, assistência pedagógica, suporte veterinário a animais domésticos e apoio a pessoas com deficiência); horário flexível*, short friday*, vale-transporte*, refeições (refeitório no local ou vale-refeição)*, seguro de vida.





*Estes benefícios dependem das vagas e localidades de atuação