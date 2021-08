Synapses Holding SA abre 100 vagas na área de tecnologia

O salário e o pacote de benefícios serão negociados diretamente com a empresa (foto: Gerd Altmann/Pixabay )

, conglomerado formado por nove empresas com foco em criar conexões inteligentes entre soluções tecnológicas, varejo e indústria nacional, está com vagas abertas para profissionais que se identificam com a cultura da empresa, focada no investimento e desenvolvimento de novas tecnologias. A companhia iniciou opela Taqe , plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados e é 100% on-line.