Curso de programação: XP Inc. vai formar 300 pessoas; veja como participar

O programa tem como objetivo suportar o mercado brasileiro com a formação de profissionais digitais, além de possibilitar a inserção produtiva de centenas de brasileiros que não teriam acesso a esse tipo de educação.





"Desde o nosso IPO, em 2019, nossa companhia mais do que dobrou de tamanho. Éramos uma empresa com 2.500 colaboradores e encerraremos o ano com quase 2,5x. Somos hoje uma empresa capaz de cuidar de praticamente todo o ecossistema financeiro do cliente. Isso demanda o desenvolvimento de produtos e de muita tecnologia embarcada. Nossa necessidade em contar com profissionais de tecnologia é grande e só vai aumentar, além de acreditarmos que educação e desenvolvimento profissional fazem parte da estratégia da XP”, ressalta o CEO da XP Inc., Thiago Maffra.





A XP Inc. tem atualmente cerca de 4.500 colaboradores e deve encerrar o ano com quase 6.000 pessoas em seu quadro de profissionais. Ao final de 2021, quase 50% desse montante de colaboradores devem estar em posições relacionadas à área de tecnologia.





A diretora ESG da XP Inc., Marta Pinheiro, destaca que a seleção será feita de modo a garantir diversidade na turma de estudantes. “Nossa aspiração é a de que a turma seja composta de pelo menos 30% de mulheres e 40% de pessoas pretas e pardas. Desde que criamos a diretoria ESG, assumimos o compromisso de buscar maior diversidade dentro da empresa e esse programa não poderia ficar de fora. Esse lançamento é o primeiro de vários outros cursos que a XP pretende realizar, buscando aumentar cada vez mais o impacto de nossas ações.”.





Para se certificar de que as pessoas estudantes aprovadas para a Turma XP terão sinergia com a plataforma de investimentos, o processo seletivo padrão da Trybe ganhou uma etapa a mais. Além de formulário de inscrição, desafio prático (para o qual a Trybe oferece o material de estudo), testes online de raciocínio e uma entrevista virtual, pessoas interessadas também terão de responder a um questionário online de fit cultural da XP.





“Para nós, além do conhecimento técnico é fundamental a aderência do candidato à cultura XP. Buscamos profissionais que tenham a mente aberta, espírito empreendedor e pensem grande. Queremos atrair os profissionais mais brilhantes e que ambicionem trabalhar e crescer conosco”, explica Patricia Claro, gerente de recrutamento e seleção da XP.



Formação intensiva





Com uma formação de alta qualidade, totalmente focada no sucesso profissional de estudantes, a Trybe usa uma metodologia própria e exigente no ensino de programação. São mais de 1,5 mil horas de estudo, com aulas on-line e ao vivo, com um mínimo de seis horas de atividades por dia, seguindo um currículo dividido em fundamentos do desenvolvimento web, desenvolvimento front-end, desenvolvimento back-end, ciência da computação, soft skills e metodologias ágeis.



Até julho deste ano, 92% das pessoas formadas pela escola estavam trabalhando em até três meses após a conclusão do curso. Mais de 140 mil pessoas já se inscreveram para estudar na Trybe.





Esse é um programa diferenciado, tem formação intensiva com 12 meses de aulas, em que os alunos do curso saem de fato preparados. “Buscamos deixá-los concentrados nos estudos, oferecendo o suporte financeiro necessário, além de um processo de mentoria específico com profissionais seniores da área de tecnologia da XP”, explica Marta.





A XP já era parceira da Trybe no programa gratuito que a escola oferece para empresas se conectarem e contratarem pessoas sendo formadas em uma das carreiras mais demandadas pelo mercado. De lá para cá, a XP Inc. já contratou mais de 20 pessoas formadas pela escola de tecnologia. Hoje, a rede da Trybe conta com mais de 100 organizações, sendo está a primeira vez que a escola de tecnologia tem uma turma exclusiva dedicada a uma empresa.





Para a Trybe, a parceria reforça a qualidade da formação em desenvolvimento de software oferecida pela empresa e a sua proposta de se tornar a primeira escolha para profissões digitais da América Latina. "A criação da Turma XP está totalmente alinhada com a nossa missão e gerará oportunidades para a vida de centenas de pessoas", diz Matheus Goyas, CEO e cofundador da Trybe.





