QuintoAndar tem mais de 200 vagas abertas em diversas áreas

O QuintoAndar, plataforma digital de moradia da América Latina, tem mais de 200 vagas abertas. As oportunidades são para diversas áreas da companhia, com destaque para tecnologia, que segue contratando profissionais de diferentes senioridades e funções, como site reliability engineer (SRE), segurança da informação, análise de dados, entre outras. As áreas de operações e produto também estão contratando. plataforma digital de moradia da América Latina, tem mais de 200 vagas abertas. As oportunidades são para diversas áreas da companhia, com destaque para tecnologia, que segue contratando profissionais de diferentes senioridades e funções, como site reliability engineer (SRE), segurança da informação, análise de dados, entre outras. As áreas de operações e produto também estão contratando.





Em março, a proptech anunciou também a finalização da Série E de investimentos que captou mais de US$ 300 milhões e quadruplicou o seu valor de mercado. Como resultado disso, a companhia também deve expandir a sua operação para o México em breve. O volume de vagas abertas é reflexo do ritmo de crescimento acelerado do QuintoAndar, que somente em 2021 já expandiu sua operação para mais de 11 cidades brasileiras.Em março, a proptech anunciou também a finalização da Série E de investimentos que captou mais de US$ 300 milhões e quadruplicou o seu valor de mercado. Como resultado disso, a companhia também deve expandir a sua operação para o México em breve.





Como diferenciais de mercado, a empresa oferece para seus colaboradores programas de desenvolvimento profissional, trilha de carreira, um pacote de remuneração competitivo, salário acima da média de mercado e remuneração variável, além de amplo pacote de benefícios e trabalho remoto.





"No QuintoAndar buscamos um time diverso e cheio de energia para crescer conosco e nos ajudar a revolucionar o mercado imobiliário", explica Aline Esteves, diretora de people. "Por aqui, estimulamos um ambiente cada vez mais dinâmico, que proporcione desafios enriquecedores para os nossos colaboradores", completa.





O processo seletivo é 100% remoto e os candidatos passam por avaliação do seu seu perfil técnico, experiência e alinhamento com os valores e cultura da empresa.



A maioria das vagas não exige graduação como pré-requisito, mas ter vivências nas áreas de interesse é um grande diferencial. As vagas são abertas para profissionais de todo o Brasil.





candidatar, acesse: Para consultar todas as oportunidades e seacesse: https://carreiras.quintoandar.com.br/





