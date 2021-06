Inter abre 200 vagas para curso intensivo on-line

As inscrições para o curso do Banco Inter ocorrerão até o dia 7 de julho (foto: Nattanan Kanchanaprat/Pixabay)



O Inter está com inscrições abertas para o Orange Camp Investimentos, uma formação on-line intensiva para qualificar assessores de investimentos. Ao final do curso, os melhores profissionais serão contratados para compor o time do Inter, como assessores de investimentos Black. O Inter está compara o Orange Camp Investimentos, uma formação on-line intensiva para qualificar assessores de investimentos. Ao final do curso, os melhores profissionais serãopara compor o time do Inter, como assessores de investimentos Black.













Serão duas turmas com 100 vagas cada, uma no período da manhã, das 9h às 12h, e outra no período da tarde, das 15h às 18h. Entre o conteúdo distribuído nas 30 horas de curso, há destaque para capacitação com o time de especialistas em produtos de investimentos e assessoria da Inter Invest.



O curso será aplicado de 12 a 23 de julho, com três horas por dia de formação gratuita (foto: Banco Inter/Divulgação) Os interessados têm até 7 de julho para fazer a inscrição pelo link: https://matchbox.digital/inter-orangecamp-inscricao . O curso será aplicado de 12 a 23 de julho, com três horas por dia de formação gratuita.Serão duas turmas com 100 vagas cada, uma no período da manhã, das 9h às 12h, e outra no período da tarde, das 15h às 18h. Entre odistribuído nas 30 horas de curso, há destaque para capacitação com o time de especialistas em produtos de investimentos e assessoria da Inter Invest.



"Lançamos inicialmente o programa Go Invest de formação de estagiários para atuação no time de investimentos Black. Agora, queremos também qualificar gratuitamente profissionais de mercado para atuar como assessores de investimento, dando oportunidade aos destaques de fazer parte do nosso time de advisors Black. Nosso objetivo é oferecer assessoria personalizada e as soluções mais completas para simplificar a vida de nossos clientes", diz a gerente executiva de relacionamento com lientes pessoa física do Inter, Fernanda Ladeira.





Sobre a Inter Invest: https://www.bancointer.com.br/pra-voce/investimentos