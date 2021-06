Engineering abre mais de 30 vagas e lança podcast para captar candidatos

"Queremos aproximar do nosso público e captar colaboradores levando até eles um conteúdo informativo, de qualidade e de referência para podermos conectá-los aos temas que estão no topo da lista das novas demandas do mercado quando o assunto é digitalização", comenta Fernando Barradas, head de marketing e comunicação da Engineering.





A programação começa em junho com os seguintes podcast: ‘Primeiros passos e experiências em Devops’ e ‘API - Princípios, conceitos e como criar’. Para julho, os programas previstos são ‘Microsserviços modulares em produção’ e ‘Gitlab-ci: o que é e porque utilizar’.





Ao todo serão 10 episódios, dois por mês, inicialmente até novembro. "Mais do que promover uma nova experiência da Engineering dentro do ecossistema de tecnologia, queremos antecipar tendências, apresentar a inovação de uma forma descontraída e, com isso, traduzir nosso pioneirismo na transformação digital para além das empresas que atendemos, fomentando, inclusive, a geração de oportunidades de emprego por meio destes canais", finaliza Barradas.