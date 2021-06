Lojas de reparos automotivos em Uberaba estão com dificuldades para contratar

Em Uberaba, há poucos jovens em formação dentro do segmento de reparo automotivo (foto: Creative Commons/Divulgação)

Apesar do aumento do desemprego que o país vem enfrentando devido à pandemia, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, vários donos de funilarias, retíficas, acessórios automotivos, autoelétricas e mecânicas, em geral, estão com dificuldades para contratar novos profissionais. A afirmação é do presidente do Sindicato das Indústrias de Mecânica de Uberaba (SIMU), Noboru Batistuta Nanya.

Ainda de acordo com o presidente do SIMU, os principais motivos deste problema estão ligados à formação profissional e atratividade do setor de manutenção automotiva para os jovens.

Como saída para resolver o problema, na opinião de Nanya, não existe uma única solução, mas sim várias ações a médio e longo prazo que convergem para o fortalecimento e valorização do setor.

“Percebo que a qualificação de empresas, profissionais e processos são os melhores caminhos para aumentar a produtividade e, consequentemente, os resultados.

Por exemplo: dentro de um círculo virtuoso de profissionalização das oficinas e, por conseguinte, de seus profissionais, das parcerias com as instituições de formação profissional como o Senai e o reconhecimento do mercado consumidor da necessidade de empresas e profissionais qualificados para atender os veículos cada vez mais modernos”, considerou.

Questionado sobre como o SIMU pode ajudar nesta questão, Nanya disse que o sindicato vem atuando para desenvolver empresas sustentáveis não somente, economicamente, mas participativas na sociedade e ambientalmente responsáveis. “E desta forma preparar empresas e empresários para enfrentar os desafios inerentes à longevidade de suas atividades”, concluiu.