Seleção em Santa Catarina oferece salário de até R$ 20 mil

(foto: GeetyImages) Um novo processo seletivo para temporários foi aberto pela Prefeitura de Videira , em Santa Catarina. Os profissionais serão contratados por meio de formação de cadastro de reserva e receberão ganhos de R$ 1.726,99 a R$ 20.060,76 por mês.

O edital conta com chances para as carreiras de agente social, enfermeiro, engenheiro, agrimensor, médico, médico pediatra, médico psiquiatra, professor de português de ensino fundamental e terapeuta ocupacional. As cargas horárias variam de 10 a 40 horas por semana.





As inscrições, abertas nesta sexta-feira (11/6), podem ser feitas até o próximo dia 17, presencialmente, na Secretaria Municipal da Administração. O atendimento é feito das 8h às 11h45 e das 13h30 às 17h45.





Os inscritos serão avaliados em análise de títulos, currículos e tempo de experiência na área de atuação. O prazo de validade da seleção será de um ano e os aprovados poderão ser nomeados durante o período.













*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer