Vale do Silício: edtech mineira terá programa de imersão

Berço das maiores empresas de tecnologia do mundo, o Vale do Silício também popularizou diferentes formas e formatos de trabalho. Com a pandemia, as empresas da região vêm passando por transformações e hoje trazem para a discussão questões sobre como se mantém uma cultura de alto desempenho e inovação no novo formato de trabalho quase que totalmente remoto.





Todo esse novo contexto vai aparecer nas palestras e debates do “Programa de Imersão Internacional - Edição Vale do Silício - Tecnologias Disruptivas”, do IGTI, que proporcionará experiências únicas de compartilhamento de histórias de sucesso.



Serão 10 semanas de imersão, em um total de 62 horas de carga horária, com interações ao vivo e tradução simultânea.









SERVIÇO





Evento: Programa de Imersão Internacional - Edição Vale do Silício: Tecnologias Disruptivas





Data: início em 14 de junho, com duração de 10 semanas





Valor: R$ 250 (apenas matrícula, sem mensalidade)





Inscrições: Até 11 de junho pelo site Até 11 de junho pelo site https://www.igti.com.br/custom/programa-de-imersao-internacional/